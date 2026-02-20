Takaichi proclama el fin de la austeridad fiscal y promete mayor inversión para hacer "más fuerte" a Japón

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, durante una rueda de prensa en Tokio. - Europa Press/Contacto/POOL

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha proclamado este viernes el fin de la austeridad fiscal en Japón, prometiendo elevar la inversión y contar con presupuestos más expansivos en el contexto de los cambios propuestos para hacer "más fuerte y próspero" al país.

"Mi gabinete pondrá fin a la prolongada práctica de una austeridad fiscal excesiva y una inversión insuficiente en el futuro", ha afirmado la dirigente nipona en la Dieta Nacional en su primer discurso tras ser reelegida este miércoles, diez días después de su histórica victoria electoral que le permite controlar dos tercios del Parlamento.

En este sentido, la líder asiática se ha propuesto usar todos los mecanismos a su alcance para conseguir el crecimiento económico de Japón. "Presionaremos intensamente, presionaremos, presionaremos, presionaremos y presionaremos el interruptor del crecimiento", ha subrayado, apelando a que activará un "circulo virtuoso" de inversiones y aumento de salarios.

Una vez la Dieta Nacional entra en un periodo de 150 días para aprobar los presupuestos, la dirigente japonesa ha llamado a la cooperación con los partidos de oposición para llevar a cabo políticas públicas y para garantizar la ágil aprobación de un proyecto de presupuesto para 2026, así como los proyectos de reforma tributaria.

Además, en una medida destinada a evitar "injerencias extranjeras injustificables", Takaichi ha anunciado que su Gobierno establecerá un comité a nivel ministerial y elevará la actual Oficina de Inteligencia e Investigación del Gabinete al rango de agencia nacional.

RELACIONES ESTABLES CON CHINA Y VIAJE A WASHINGTON

En cuanto a política exterior, después de unos meses de turbulencias con China tras declaraciones de que Japón intervendría en un eventual ataque a Taiwán, la primera ministra ha optado por rebajar el tono y señalar el compromiso con tener unas relaciones "constructivas y estables" y de mantener la comunicación con Pekín.

Tras admitir que Japón vive "el entorno de seguridad más severo y complejo" desde la era de posguerra, ha criticado el auge de las actividades militares chinas en la región y avisado de sus intentos de "cambiar unilateralmente el statu quo mediante la fuerza y la coerción" en la región.

Sobre las relaciones con Estados Unidos, ha anunciado que viajará el mes que viene a Washington para un encuentro en la Casa Blanca con Donald Trump que "fortalezca aún más una relación de confianza", tras insistir en que el vínculo con Estados Unidos es la piedra angular de las relaciones exteriores del país.