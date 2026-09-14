'The Guardian', coproductor de 'NAZA', critica la "respuesta autoritaria" de Israel al documental

Los directores Yuval Abraham y Rachel Szor posan con el Premio Especial del Jurado por 'NAZA' tras la gala de clausura del Festival Internacional de Cine de Venecia - Rocco Spaziani - Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El periódico británico 'The Guardian', coproductor del documental 'NAZA' sobre la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza ha criticado este lunes la "respuesta autoritaria" del Gobierno israelí a la cinta, codirigida por los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor.

"Yuval Abraham y Rachel Szor son unos valientes periodistas y cineastas. Los ataques contra ellos vienen de gente que no han visto aún la película", ha apuntado el diario británico en un comunicado.

El 'Guardian' destaca que el documental es resultado de "más de tres años de periodismo de investigación". "Los testimonios que recoge son ciertos y creemos que merecen ser escuchados. Las entrevistas fueron dadas por fuentes periodísticas confidenciales", ha añadido. Por ello, desde el diario "vamos a defender contundentemente 'NAZA' y a su equipo de cualquier ataque o intento de censura".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha cargado este lunes contra los directores de 'NAZA' por su "incitación al odio antisemita" que considera "intolerable" por venir de ciudadanos israelíes.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamir, ha ido más allá y ha anunciado que ha ordenado al máximo responsable legal militar estudiar la posibilidad de iniciar acciones legales contra los autores del documental, así como investigar posibles filtraciones de información clasificada utilizada para la elaboración del filme.

El documental 'NAZA' --producido por 'The Guardian'-- fue candidata al León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, donde ha conmocionado a los espectadores, que aplaudieron a los directores durante casi 25 minutos tras su estreno, la ovación más larga jamás registrada. La cinta se hizo con el Premio Especial del Jurado en dicho festival.

En 80 minutos, 'NAZA' analiza la campaña de ataques sistemáticos de Israel en el enclave palestino a través del testimonio de 24 oficiales y soldados de Inteligencia, quienes detallan estrategias de espionaje telefónico y sistemas de Inteligencia Artificial para identificar objetivos. Según denuncian sus directores, este engranaje funciona como un sistema a gran escala que provoca deliberadamente la muerte de cientos de víctimas civiles colaterales en un solo ataque.