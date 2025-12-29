La tormenta 'Byron' deja unos 235.000 afectados por el derrumbe de edificios y daños a tiendas de campaña en Gaza

Un niño palestino entre edificios destruidos por la ofensiva del Ejército de Israel contra el campamento de refugiados de Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Rizek Abdeljawad

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 235.000 personas se han visto afectadas por el derrumbe de edificios, refugios temporales y tiendas de campaña a causa del paso de la tormenta polar 'Byron' por la Franja de Gaza, sumida en una grave crisis humanitaria a causa de la ofensiva lanzada por el Ejército de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) ha afirmado que 17 edificios se han derrumbado y 42.000 tiendas y refugios temporales han sufrido daños totales o parciales entre el 10 y el 17 de diciembre, incidentes que han dejado además varios muertos.

"Meses de guerra y desplazamiento obligaron a la población de Gaza a vivir entre ruinas derrumbadas, en refugios improvisados o en tiendas de campaña precarias", ha dicho en su cuenta en la red social X. "Si bien la tormenta 'Byron' era un desastre naturales, sus consecuencias son causadas por el hombre", ha zanjado.

Las autoridades de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han señalado este lunes que durante las últimas horas ha muerto otra persona por el derrumbe de un edificio, elevando a 17 los fallecidos en este tipo de sucesos tras el paso de 'Byron'.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha subrayado en su cuenta en Telegram que, además, un bebé de dos meses ha muerto a causa del "frío extremo", con lo que ya son tres los muertos por estas causas.

Asimismo, ha apuntado que desde el inicio de la ofensiva de Israel se han confirmado 71.266 muertos y 171.222 heridos, incluidos 414 muertos y 1.145 heridos desde el 10 de octubre, cuando entró en vigor un alto el fuego con Israel. En este periodo se han recuperado además 680 cuerpos en zonas de las que se replegaron las tropas israelíes.