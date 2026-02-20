El TPI permite a Duterte ausentarse de las vistas previas al juicio por crímenes contra la humanidad

Archivo - El expresidente filipino Rodrigo Duterte. - ERIK DE CASTRO - Archivo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha avalado este viernes que el expresidente filipino Rodrigo Duterte pueda ausentarse de las audiencias judiciales previas al inicio del juicio en su contra por la presunta comisión de crímenes contra la humanidad en relación con la conocida como "guerra contra las drogas", una operación puesta en marcha bajo su mandato y que se saldó con unos 6.000 muertos, según las autoridades filipinas.

La corte ha decidido ahora que Duterte, que se encuentra bajo custodia en la ciudad neerlandesa de La Haya desde su traslado en marzo de 2025, cuando quedó a disposición del TPI, tiene derecho a decidir si acudir o no a esas vistas a pesar de las objeciones de los fiscales y los representantes de las víctimas.

La Sala Primera de lo Preliminar de la corte ha señalado en un comunicado que la decisión ha sido tomada a raíz de la solicitud presentada por el equipo legal del propio Duterte. "Tras una solicitud de la defensa (...), los jueces han decidido que la audiencia se celebrará en ausencia del sospechoso", ha recoge el texto.

Previamente, el propio tribunal había confirmado que la vista para la lectura de los cargos que se le imputan y en la que estos son confirmados "no constituye un juicio en sí mismo" sino que es una "audiencia preliminar".

"En esta etapa, los jueces no decidirán sobre la inocencia o culpabilidad del señor Duterte. En cambio, decidirán si existen pruebas suficientes contra él para que el caso llegue a juicio", ha apuntado. Estas audiencias tendrán lugar los días 23, 24, 26 y 27 de febrero.

La investigación del TPI se basa en una denuncia presentada en 2018 por organizaciones no gubernamentales y familiares de víctimas de la "guerra contra las drogas" de Duterte. El propio expresidente retiró unilateralmente a Filipinas del TPI en 2019 en respuesta a las críticas de La Haya.