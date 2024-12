Un tribunal federal de EEUU rechaza suspender la orden que obliga a TikTok a desvincularse de China el mes que viene

MADRID 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal federal de apelaciones de EEUU ha rechazado suspender la orden que obliga a la plataforma de contenidos audiovisuales TikTok a romper para enero de 2025 todos sus vínculos con su matriz china, ByteDance, después de que la compañía solicitara la suspensión de la orden.

La solicitud de la compañía para la suspensión se ha producido después de que el tribunal confirmara la ley que prohíbe la plataforma de redes sociales en EEUU a menos que ByteDance se desvincule de la aplicación antes del 19 de enero.

TikTok ha solicitado una prórroga mientras apela la decisión y mientras espera que la administración entrante del presidente electo Donald Trump se pronuncie, según Bloomberg.

En este sentido, TikTok ha sostenido que la Administración Trump podría pausar la aplicación de la ley o "mitigar sus consecuencias potenciales más graves". La ley otorga al presidente y al fiscal general "amplia discreción sobre el momento y la implementación de sus disposiciones", según la compañía.

Además, la empresa también ha dicho que planea llevar el caso a la Corte Suprema de EEUU. "Las voces de más de 170 millones de estadounidenses aquí en EEUU y en todo el mundo serán silenciadas el 19 de enero de 2025 a menos que se detenga la prohibición de TikTok", ha defendido la compañía.

Así, han argumentado que una pausa no representaría una "amenaza inminente a la seguridad nacional", pero que la prohibición dañaría significativamente a los usuarios y a la empresa.

En el caso de que TikTok decida apelar ante el Supremo, la más alta instancia judicial del país deberá pronunciarse antes de que la orden entre en vigor el próximo 19 de enero. Si decide atender el caso, la orden quedará suspendida hasta una decisión final.

Si por el contrario los tribunales no actúan, TikTok será eliminado de las tiendas de aplicaciones móviles el 19 de enero, lo que dejará de estar disponible para los estadounidenses que aún no usan la plataforma. Con el tiempo, los usuarios actuales no podrán acceder a la aplicación, tal y como adelanta Bloomberg.

Por su parte, el Departamento de Justicia pidió al tribunal que rechazara la solicitud, explicando que una "demora indefinida", que posiblemente dure más de un año, "sería especialmente perjudicial para los intereses del gobierno y del público en la aplicación de la ley".