Un tribunal de Marruecos rechaza la liberación provisional de una feminista acusada de "atentado contra la religión"

La defensa había reclamado esta medida ante su estado de salud y para que pueda ser sometida a una operación

Un tribunal de Marruecos ha rechazado una petición para liberar de forma provisional a la activista feminista Ibtisame Lachgar, acusada de "atentado contra la religión islámica" por una publicación en redes sociales de una fotografía en la que aparecía con una camiseta que contenía un mensaje considerado "ofensivo a Dios".

La solicitud rechazada por el tribunal había sido presentada por la defensa alegando su mal estado de salud, según ha recogido el portal marroquí de noticias Hespress. La abogada Naima al Jalaf ha explicado que la activista "tiene cáncer" y "necesita atención médica y psicológica".

Asimismo, ha resaltado que la liberación provisional de la activista era necesaria para que sea sometida a una operación urgente en su mano izquierda, en la que sufre una amputación parcial, antes de alertar de que una ausencia de cirugía podría provocar que perdiera la totalidad de la extremidad.

Lachgar, de 50 años, fue imputada tras publicar una fotografía en la que vestía una camiseta en la que se podía leer la palabra "Dios" seguida de la frase "es lesbiana". Además, estaba acompañada de un texto en el que describía el islam como "fascista, falocrático y misógino", al igual que "cualquier ideología religiosa".

El mensaje de la activista desató una oleada de críticas en redes sociales, con algunas personas reclamando incluso su lapidación, y derivó en su detención el 11 de agosto, cuando fue trasladada a una prisión situada cerca de la capital, Rabat, donde permanece en aislamiento, según ha denunciado su abogada.

La propia Lachgar, conocida por sus alegatos feministas y LGTBI y fundadora del Movimiento Alternativo para las Libertades Individuales (MALI), denunció los "miles de insultos sexistas, amenazas de violación y muerte" recibidos a través de redes sociales desde la publicación de su mensaje y antes de su detención por parte las fuerzas de seguridad.