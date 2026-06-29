Un tribunal de Rusia condena al propietario de un bar por organizar eventos del movimiento LGBTI

Archivo - Concentración en Kiev, Ucrania, en contra de la persecución del movimiento LGBTI en Rusia. - Europa Press/Contacto/Serg Glovny - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un tribunal de Oremburgo, una ciudad situada en el sur de Rusia, ha condenado a varios años de prisión a tres personas, entre ellas el propietario de un bar, por participar y organizar eventos relacionados con el colectivo LGBTI, considerado organización extremista y por tanto prohibido desde noviembre de 2023.

Se trata de la primera causa penal contra el movimiento LGBTI por esta cuestión, según destaca el comunicado emitido por el tribunal y que recoge Interfax. El caso se remonta a marzo de 2024, tras el allanamiento del bar 'Pose', ubicado en Oremburgo. Los detenidos fueron acusados de organizar eventos cuya finalidad era promover relaciones no convencionales entre los clientes del local.

Así, el tribunal ha señalado que los acusados, a sabiendas que el movimiento LGBTI había sido reconocido como una organización extremista en Rusia, "organizaron eventos cuyo nexo en común era demostrar su afiliación con personas de orientación sexual no tradicional", bajo el pretexto de regentar un club nocturno.

Estas tres personas, ninguna de las cuales se declaró culpable durante el juicio, han recibido penas de entre dos y siete años de cárcel, así como de ocho meses y un año y medio de libertad vigilada. Asimismo el propietario del local ha sido condenado a pagar una multa de un millón de rublos (unos 11.300 euros) en concepto de los ingresos que habría obtenido por organizar estas actividades.

De acuerdo con un informe de la ONG Human Rights Watch del año pasado, los tribunales rusos han emitido ya más de cien condenas por "extremismo" contra personas acusadas de formar parte del movimiento LGBTI. Casi todas ellas han acabado en sanciones administrativas, principalmente por mostrar símbolos adscritos al colectivo, como banderas arcoíris, a través de redes sociales.