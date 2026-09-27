Trump anuncia la aprobación de nuevas normas de eficiencia en el combustible para vehículos en EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa el 26 de septiembre de 2026 antes de subirse al helicóptero oficial para un desplazamiento - Samuel Corum - Pool via CNP / Zuma Press / Europa

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la aprobación de nuevas normas de eficiencia en el consumo de combustible, unos pasos que "anulan" las "ridículas" políticas de incentivos a los vehículos eléctricos impulsadas por su predecesor en la Casa Blanca, el demócrata Joe Biden.

"Es un gran día para los trabajadores del sector automotriz y los compradores de automóviles de Estados Unidos", ha dicho Trump en un mensaje en redes sociales. "Acabo de aprobar nuevas normas de eficiencia de combustible que anulan la ridícula decisión sobre vehículos eléctricos", ha señalado, en referencia a las citadas políticas.

Así, ha acusado al partido Demócrata de hacer que el sector automotriz perdiera "miles de millones de dólares" y "forzar a los estadounidenses a usar coches que nunca quisieron". "Gastaron miles de millones de dólares en cargadores que nunca llegaron a construirse", ha explicado.

El inquilino de la Casa Blanca, que no ha detallado cuáles son los cambios que ha aprobado ni cuándo entrarán en vigor, ha argumentado que estos pasos "acabarán con el despilfarro en la fabricación de automóviles en Estados Unidos".

"Eso significa precios más bajos, ahorrando a las familias miles de dólares al comprar un vehículo nuevo, hermoso y seguro; muy superior a esos 'monstruos ambientales' que se estaban fabricando hasta ahora", ha destacado el mandatario estadounidense.

Asimismo, ha asegurado que "todos los fabricantes" se han puesto ya en contacto con él para "expresar su deseo" de producir en Estados Unidos. "Ahora pueden hacerlo", ha recalcado, al tiempo que ha defendido que su Administración "está invirtiendo más de 100.000 millones de dólares (unos 87.770 millones de euros) en vehículos estadounidenses".

"Eso es solo el principio. Las fábricas están volviendo, los puestos de trabajo están volviendo a Míchigan, Ohio, India, Carolina del Sur y el resto del país", ha destacado Trump, quien ha dado además las gracias por su labor a los secretarios de Transporte y Comercio, Sean Duffy y Howard Lutnick, respectivamente.