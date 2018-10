Trump asegura que tiene "muy buena relación" con el 'número dos' del Departamento de Justicia

Actualizado 09/10/2018 3:00:32 CET

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha negado este lunes que tenga pensado despedir al vicefiscal general, Rod Rosenstein, con quien ha dicho que mantiene una "muy buena relación" pese a haber discrepado abiertamente en relación a las investigaciones de la supuesta trama rusa, según ha informado la cadena de noticias CNN.

Rosenstein es el último responsable de las pesquisas abiertas por el FBI para esclarecer si Rusia interfirió en las elecciones presidenciales de 2016 para favorecer la candidatura de Trump. Durante estas últimas semanas, los medios han especulado con un cese inminente.

Interrogado por los periodistas este lunes sobre si tiene pensado despedirlo, Trump ha respondido con un "no". "No ha habido ninguna conspiración. Tengo muy buena relación y ya lo veremos", ha añadido el mandatario norteamericano en unas breves declaraciones.

El 'número dos' del Departamento de Justicia ha acompañado precisamente a Trump en un desplazamiento este lunes a Orlando, Florida.

"Doy las gracias a nuestro vicefiscal general por estar aquí, hemos volado juntos", ha manifestado el magnate neoyorquino. "La prensa quiere saber. Les diré que hemos tenido una buena conversación", ha afirmado.

Trump y Rosenstein tenían previsto reunirse la semana pasada para hablar sobre el artículo publicado por el diario 'The New York Times' en el que se afirmaba que el vicefiscal habría estado estudiando la posibilidad de grabar a Trump y hacer uso de la Vigésimo quinta enmienda para lograr su salida de la Casa Blanca. No obstante, dicho encuentro quedó pospuesto ante la polémica por la confirmación del juez Brett Kavanaugh al Tribunal Supremo.

El portavoz de la Casa Blanca Hogan Gidley ha confirmado que ambos han "mantenido una conversación de 45 minutos a bordo del Air Force One". "El presidente y el vicefiscal general han abordado varios asuntos", ha añadido.

Tras publicarse el artículo del citado periódico, Rosenstein había indicado al jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, que presentaría su dimisión.