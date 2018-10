Trump expresa su preocupación por la desaparición del periodista Yamal Jashogi en Estambul

Publicado 08/10/2018 23:52:25 CET

WASHINGTON, 8 Oct. (Reuters/EP) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este lunes su preocupación por las informaciones en torno al periodista Yamal Jashogi, desaparecido el 2 de octubre tras acudir al consulado de Arabia Saudí en la localidad turca de Estambul.

"Me preocupa. No me gusta escuchar sobre ello", ha dicho. "Esperemos que sea algo que se solucione. Ahora mismo nadie sabe nada sobre eso", ha agregado el mandatario.

El mandatario de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha recalcado este mismo lunes que el consulado de Arabia Saudí en Estambul debe presentar pruebas que certifiquen que el periodista abandonó las instalaciones, tal y como sostiene Riad.

El mandatario turco ha manifestado que "los funcionarios del consulado no pueden salvarse simplemente diciendo 'se fue'", al tiempo que ha dicho que es "un deber humanitario y político" esclarecer lo ocurrido, según ha informado la agencia estatal turca de noticias, Anatolia.

El Ministerio de Exteriores turco ha convocado durante la jornada al embajador saudí, Walid A.M. Eljereiji, por segunda vez para pedirle explicaciones del caso, al tiempo que ha pedido permiso para registrar el consulado, según fuentes diplomáticas citadas por la cadena NTV y el diario 'Daily Sabah'.

La Fiscalía de Turquía ha abierto una investigación para esclarecer el paradero de Jashogi, después de que fuentes policiales citadas por varios medios hayan apuntado que el periodista pudo haber sido asesinado en el interior de la misión diplomática.

Estas fuentes han apuntado que el cuerpo podría haber sido desmembrado y sacado de las instalaciones. Erdogan ha indicado que la llegada y salida de saudíes ese día está siendo analizada, después de que saliera a la luz que cerca de 15 saudíes, incluidos diplomáticos, llegaron el día de la desaparición del periodista al país y estuvieron en el consulado en el momento en que Jashogi se encontraba en el edificio.

El periodista despareció el 2 de octubre tras acudir al consulado para rellenar "papeleo", según informó el miércoles el diario estadounidense 'The Washington Post', con el que colabora.

Poco después, el portavoz de la Presidencia de Turquía, Ibrahim Kalin, manifestó que el hombre seguía en el interior del consulado y que las autoridades estaban en contacto con Riad para resolver el incidente, si bien Arabia Saudí recalcó que no se encontraba en el edificio.

Por su parte, la pareja del periodista, quien le acompañó al consulado, al que no pudo entrar por motivos de seguridad, insistió en que no había salido. "¿Dónde está Yamal? Esa es la pregunta que queremos que respondan", dijo el miércoles desde los alrededores del edificio, donde esperó el día anterior cerca de doce horas.

La situación podría tensar aún más las relaciones entre Turquía y Arabia Saudí, dañadas en 2017 cuando Ankara decidió mantenerse del lado de Qatar tras la imposición de un bloqueo a Doha por parte de varios países de la región, encabezados por Riad.

Jashogi es un antiguo editor de diarios saudíes que reside en un exilio autoimpuesto en Estados Unidos. Como periodista ha entrevistado al fallecido líder de Al Qaeda Usama bin Laden. Durante la jornada, 'The Washington Post' ha publicado una columna en blanco bajo su nombre.

Asimismo, ha escrito varias columnas criticando las políticas saudíes hacia Qatar y Canadá, así como la intervención de la guerra en Yemen y la represión contra activistas y medios de comunicación del país.