Trump califica de "hermoso espectáculo" ver a los aliados de la OTAN aumentar sus contribuciones tras sus amenazas

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha asegurado este lunes que "fue un hermoso espectáculo" ver cómo los aliados de la OTAN comenzaron a aumentar sus contribuciones económicas a la Alianza después de que el entonces mandatario amenazase con retirarles la protección militar frente a un hipotético ataque ruso en caso de no cumplir con sus aportaciones.

"Hice fuerte a la OTAN, y eso lo admiten hasta los RINOS (Republicanos solo de nombre, por sus siglas en inglés) y los Demócratas de Izquierda Radical. Cuando les dije a los 20 países que no pagaban lo que les correspondía que tenían que pagar, y les dije que si no lo hacían no tendrían la protección militar de Estados Unidos, el dinero entró a raudales. Después de tantos años en los que Estados Unidos pagaba la cuenta, fue un hermoso espectáculo", ha publicado Trump en su cuenta de la red social Truth Social.

En ese sentido, ha lamentado que, sin él en la Casa Blanca, el resto de aliados han dejado que Washington cargue con la mayor parte de ayuda económica a Ucrania, razón por la que le ha acusado de "no respetar a nadie".

"La OTAN tiene que igualarse, y ahora. Lo harán si se les pide adecuadamente. Sino, ¡América primero! Haz a América Grande de Nuevo (Make America Great Again, eslogan usado por Trump y sus partidarios)", ha añadido.

Trump proclamó el pasado sábado que amenazó a aliados de la OTAN con retirar la "protección" de Estados Unidos frente a un hipotético ataque ruso si no cumplían con las contribuciones que el entonces mandatario consideraba obligatorias sobre el 2 por ciento del PIB.

La OTAN tiene el objetivo de que cada país miembro gaste un mínimo del 2 por ciento del PIB en Defensa, que la mayoría de los países no están cumpliendo. Pero la Alianza matiza que la cifra es orientativa y no un contrato vinculante, ni implica que países miembros hayan dejado de pagar su parte del presupuesto común de la OTAN para administrar la organización.