Trump confía en que Kim Jong Un cumpla lo acordado pero alerta sobre un posible boicot de China

Actualizado 09/07/2018 17:47:12 CET

WASHINGTON, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confiado este lunes en que el líder norcoreano, Kim Jong Un, cumpla el principio de acuerdo alcanzado para la desnuclearización de la península coreana, si bien ha advertido que China podría intentar boicotearlo en represalia por las restricciones a la importación dictadas por la Casa Blanca.

"Confía en que Kim Jong Un honrará el contrato que firmamos y, lo que es más importante, nuestro apretón de manos", ha dicho Trump en un 'tuit'.

I have confidence that Kim Jong Un will honor the contract we signed &, even more importantly, our handshake. We agreed to the denuclearization of North Korea. China, on the other hand, may be exerting negative pressure on a deal because of our posture on Chinese Trade-Hope Not!