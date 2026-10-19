Trump cree que París "será muy pronto una ciudad musulmana"

Disturbios en París el 18 de octubre de 2026 - Mattia David Rinaldi / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a criticar los graves disturbios ocurridos durante el fin de semana en Francia y ha apuntado que la capital francesa, París "será muy pronto una ciudad musulmana".

"París será muy pronto una ciudad musulmana. Han arruinado a Francia. Va a ser difícil recuperarla. Espero que se recupere", ha declarado ante la prensa desde los jardines de la Casa Blanca.

Ahora Francia está "en una situación muy mala". "Es por la inmigración, no por las escuelas ni nada. Es la inmigración. Le dije a (el presidente francés, Emmanuel) Macron que cerrar las fronteras", ha argumentado.

Una de las periodistas ha recordado a Trump que Macron ha relacionado los disturbios con la guerra de Irán y con él mismo. "Noticias falsas. Noticias falsas", ha espetado. "¿De qué medio eres?", ha preguntado a la periodista, del portal The Daily Wire. "Oh. The Daily Wire es bueno. Lo siento", ha apuntado sin responder a la pregunta.

Las autoridades francesas han condenado el "desorden" y la violencia vividos en el marco de las multitudinarias protestas celebradas este sábado en las principales ciudades del país para denunciar la mala situación de la educación pública, el elevado coste de la vida y la violencia policial de las últimas semanas.

En paralelo a las manifestaciones, hubo graves disturbios y ataques a sedes de ayuntamientos, como el de Limoges, que fue incendiado y destruido, así como saqueos de comercios. Al menos 2.397 personas fueron detenidas y 997 policías resultaron heridos, según datos del Gobierno francés.