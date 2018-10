Trump dice que no tiene planes de verse con Rohani aunque "seguro que es un hombre encantador"

Publicado 25/09/2018 16:50:15 CET

NUEVA YORK, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado este martes que no tiene previsto reunirse con su homólogo iraní, Hasán Rohani, durante la asistencia de ambos a la Asamblea General de la ONU, reclamando a Teherán cambios para que pueda producirse dicho encuentro en un futuro.

"Pese a las peticiones, no tengo planes para reunirme con el presidente iraní, Hasán Rohani. Quizá algún día en el futuro", ha escrito en su Twitter. "Estoy seguro de que es un hombre absolutamente encantador", ha añadido.

En declaraciones a la prensa antes de su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Trump ha dicho que no se reunirá con representantes iraníes "hasta que no cambien el tono". "Ocurrirá. Creo que no tienen otra opción", ha añadido, según informa Reuters.

"Estamos deseando tener una magnífica relación con Irán, pero no ocurrirá ahora", ha recalcado el mandatario, que el pasado julio se ofreció a reunirse con Rohani sin condiciones previas con el fin de negociar un nuevo acuerdo, después de que Washington abandonara el acuerdo nuclear en mayo.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, repitió el ofrecimiento el domingo y lo extendió al líder supremo, diciendo a Fox News: "Es quien dirige el programa en Irán. Creo que sería una conversación importante e interesante".

Sin embargo, el principal asesor del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, ha descartado este martes cualquier encuentro. Preguntado sobre la oferta de conversaciones, Ali Akbar Velayati ha dicho que "el sueño de Trump y Pompeo nunca se hará realidad", según informa la agencia de noticias IRNA.