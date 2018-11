Trump dice que ha saludado al príncipe heredero saudí y que no ha mantenido una conversación con él en el G20

Publicado 30/11/2018 21:26:03 CET

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este viernes que ha saludado al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, durante la cumbre del G20 en Argentina, si bien no ha mantenido una conversación con él.

Así, ha explicado que el motivo de que no se haya reunido con el líder 'de facto' de Arabia Saudí es que sus equipos no han acordado un encuentro. "Simplemente no se acordó. Me hubiera reunido con él, pero no se acordó", ha dicho, según la cadena de televisión CBS.

Bin Salmán ha quedado apartado este viernes en la foto de familia de líderes mundiales en el marco de la cumbre del G20, en la que figura en un extremo y con varios espacios vacíos a su alrededor.

Bin Salmán, muy criticado a nivel internacional tras el asesinato el 2 de octubre del periodista Yamal Jashogi en el interior del consulado saudí en la ciudad turca de Estambul, se ha colocado en el extremo derecho de la fotografía y en un segundo escalón, con un visible espacio a su derecha.

A pesar de haber quedado apartado en la fotografía oficial, Bin Salmán ha mantenido breves encuentros con varios mandatarios a su llegada a la cumbre, y el presidente ruso, Vladimir Putin, incluso le ha saludado efusivamente al sentarse uno al lado del otro en la sala de reuniones tras la instantánea.

Según las informaciones publicadas recientemente por el diario estadounidense 'The Washington Post', en el que Jashogi era columnista, la CIA ha concluido en un informe que fue el príncipe heredero de Arabia Saudí quien ordenó a las fuerzas de seguridad saudíes el asesinato.

La conclusión de la CIA también se ha visto influida por la posición que mantiene el príncipe heredero en Arabia Saudí, donde actúa como líder 'de facto' y supervisa hasta el más mínimo detalle. "La posición aceptada es que no hay forma de que esto ocurriese sin que él lo supiera o estuviera involucrado", aseguró una de las fuentes citadas por este medio.

Pese a ello, Trump recalcó la semana pasada su apoyo a Riad a pesar de reconocer que "podría ser perfectamente" que el príncipe heredero tuviera conocimiento del plan para asesinar al periodista.