Trump alega que solo tanteó la posibilidad de edificar en Rusia y denuncia la "caza de brujas"

Publicado 30/11/2018 11:29:21 CET

WASHINGTON, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido su decisión de seguir con su empresa durante la campaña electoral y, tras el último giro judicial de su exabogado Michael Cohen, ha asegurado que solo miró "por encima" la posibilidad de edificar en Rusia. "¡Caza de brujas!", ha espetado.

Cohen reconoció el jueves en sede judicial que mintió en una explicación remitida en 2017 al Congreso y referente a un supuesto proyecto inmobiliario del conglomerado de Trump en Rusia y, en particular, sobre los contactos mantenidos entonces con el entorno del Kremlin.

El presidente ya negó el jueves cualquier irregularidad y, este viernes, poco antes de verse en Argentina con su homólogo Mauricio Macri, ha insistido en que no incurrió en ninguna ilegalidad. "Miré por encima construir algo en Rusia. No puse nada de dinero ni garantías y no hice el proyecto", ha publicado en Twitter.

En este sentido, ha defendido que era un "muy buen" empresario y "vivía feliz la vida" cuando decidió entrar en la carrera por la Casa Blanca, al considerar que "el país iba en mala dirección". Durante la campaña, decidió seguir con sus negocios --"muy legales y muy geniales"--, algo que, según él, nunca ha ocultado.