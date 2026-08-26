Trump envía el pacto nuclear con Arabia Saudí al Congreso supeditándolo a que Riad se una los Acuerdos de Abraham

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Will Oliver - Pool via CNP

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado al Congreso el acuerdo de cooperación nuclear con Arabia Saudí anunciado el 23 de julio y ha vuelto a incidir en que el acuerdo está condicionado a la adhesión de Riad a los Acuerdos de Abraham, pactos mediados por Washington para normalizar las relaciones entre Israel y varios países árabes, entre ellos Emiratos Árabes Unidos y Bahréin.

El documento, elaborado principalmente por el Departamento de Energía, fue remitido al Congreso este lunes, según ha señalado una funcionaria de la Administración Trump a Europa Press, que ha enmarcado la acción en lo estipulado por la Ley de Energía Atómica.

Asimismo, la responsable ha asegurado que "la postura del presidente no ha cambiado en cuanto a que el acuerdo solo seguirá adelante si Arabia Saudí se adhiere a los Acuerdos de Abraham", una postura que el inquilino de la Casa Blanca ya manifestó el día siguiente a que el secretario de Energía, Chris Wright, anunciara el compromiso.

Entonces, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, destacó el "avance histórico" para la paz en Oriente Próximo que sería la adhesión de Arabia Saudí a la iniciativa diplomática impulsada por Washington.

Los Acuerdos de Abraham se refieren a los pactos de normalización de relaciones entre Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán --si bien este último no los ha ratificado aún--. Todos estos se sumaron durante el primer mandato de Trump a los acuerdos de paz que ya ha firmado Israel con otros países árabes, como Jordania o Egipto.