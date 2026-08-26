Trump extiende el embargo contra Cuba hasta septiembre de 2027

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Will Oliver - Pool via CNP

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado un memorando por el cual prorroga el embargo impuesto contra Cuba por un año más, esto es, hasta septiembre de 2027, alegando que la decisión redunda en el "interés nacional" del país norteamericano.

Estas medidas económicas, comerciales y financieras contra La Habana están enmarcadas en la Ley de Comercio con el Enemigo de Estados Unidos, que data del año 1917. No obstante, las sanciones contra la isla comenzaron bajo la presidencia del 34º mandatario estadounidense, Dwight Eisenhower, en la década de 1960.

Pese a que el documento oficial, consultado por Europa Press, se ha hecho público este mismo martes, la firma del mismo se produjo el pasado 20 de agosto, decretándose con él la prórroga del embargo hasta el 14 de septiembre de 2027.

UNA POLÍTICA "GENOCIDA" PARA "ASFIXIAR" AL PAÍS

Desde la cúpula dirigente habanera se ha pronunciado el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, quien ha condenado "en los términos más enérgicos" la referida extensión asegurando que la misma prueba que Washington "persiste en su propósito" de "asfixiar" a la nación "entera".

"Cuba condena en los términos más enérgicos la extensión por un año más del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos, una política genocida que se mantiene contra nuestro pueblo por más de seis décadas", ha expresado el alto funcionario en un mensaje en redes.

A juicio del jerarca caribeño, esta prórroga por parte de la Casa Blanca "no es un acto administrativo menor" sino "la confirmación" de que Washington "persiste en su propósito de asfixiar a una nación entera" en, ha denunciado, "el momento más cruel de la ofensiva estadounidense contra Cuba en años recientes".

Cabe recordar que las presiones de Estados Unidos contra la isla se han recrudecido especialmente durante este último mandato de Donald Trump en forma de sanciones contra el propio jefe del Ejecutivo cubano, Miguel Díaz-Canel, o su predecesor en el cargo, Raúl Castro.

Con relación al bloqueo se ha pronunciado esta misma semana Díaz-Canel, quien se ha preguntado por qué EEUU bloquea al país si son "tan torpes, incapaces, ineficientes" y podrían "caer" por sí mismo. "Ellos saben que Cuba, bloqueada, ha logrado solucionar problemas que no están resueltos hoy en Estados Unidos en materia de justicia social", aseveró el mandatario en una entrevista para el diario brasileño 'Folha'.

En esa misma entrevista, el líder caribeño sostuvo que el país no está "al borde de un colapso" sino "en una situación compleja, pero con una creatividad enorme que se suma a la capacidad heroica de resistencia del pueblo cubano".

"Hay apagones, pero ningún apagón ha apagado la esperanza del pueblo cubano. Hay carencias, pero ninguna carencia ha fracturado la capacidad de crecer", insistió Díaz-Canel reivindicado la "capacidad de funcionar" de su país, pese a la crisis en que se encuentra sumida la isla.