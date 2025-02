Trump mantendrá el veto a AP "hasta que" emplee la denominación 'golfo de América'

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido este martes el veto impuesto por la Casa Blanca a los periodistas de la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP) por mantener el uso del nombre de 'golfo de México' en lugar de 'golfo de América', como ordenó días después de prestar juramento al cargo, y ha asegurado que mantendrá el bloqueo "hasta" que cambie la denominación.

"Associated Press ha estado muy, muy equivocada en cuanto a las elecciones, a Trump, al trato dado a Trump y otras cosas que tienen que ver con Trump y los republicanos y los conservadores. No nos están haciendo ningún favor, y supongo que yo no les estoy haciendo ningún favor. Así es la vida", ha señalado durante una rueda de prensa celebrada desde su mansión de Mar-a-Lago, en el estado de Florida.

El republicano ha destacado que la agencia vetada "simplemente se niega a aceptar la ley y lo que está pasando". "Se llama 'golfo de América' ahora, no se llama el 'golfo de México' más", ha remarcado, y ha asegurado que seguirá estándolo "hasta que esté de acuerdo" con la nueva denominación ordenada tan solo tres días después de que Trump fuera investido presidente. "Estamos muy orgullosos de este país y queremos que sea el 'golfo de América'", ha rematado el mandatario.

La Casa Blanca vetó el pasado viernes de forma indefinida a los periodistas de AP del Despacho Oval y del avión presidencial Air Force One por utilizar el nombre de 'golfo de México' en vez de 'golfo de América', un extremo que la agencia ha denunciado como un "castigo" que "impide gravemente el acceso del público a las noticias independientes, (y) que viola claramente la Primera Enmienda".