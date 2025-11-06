Túnez suspende temporalmente la OMCT, una medida adoptada contra otras ONG en las últimas semanas

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) se ha visto obligada a suspender durante un mes sus actividades en Túnez, por orden de las autoridades del país norteafricano, en lo que ha denunciado como una actuación "sistemática" contra la sociedad civil tunecina.

"La OMCT en Túnez recibió el miércoles una notificación (...) que ordena la suspensión de sus actividades durante 30 días", ha anunciado en un breve mensaje en su cuenta de la red social X, donde ha lamentado que durante ese período "no podrá prestar asistencia directa a las víctimas de tortura y a sus familias".

La organización ha señalado que recurrirá la suspensión, un tipo de medida que el Ejecutivo país magrebí está adoptando "de forma sistemática" contra la sociedad civil tunecina, según ha denunciado en la misma plataforma.

Un tribunal tomó a finales de octubre la misma decisión contra el Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales (FTDES) y la Asociación Tunecina de Mujeres Democráticas (ATFD), un extremo que sus representantes calificaron de "arbitrario" e "injusto".

La oposición tunecina además de organizaciones internacionales han denunciado la deriva autoritaria y la represión de la disidencia por parte del presidente tunecino, Kais Saied, desde que en 2021 se arrogó todas las competencias tras disolver el Parlamento y el Gobierno.