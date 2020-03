Turquía asegura que ha "neutralizado" a 184 militares del régimen de Al Assad en el noroeste de Siria

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa turco ha asegurado este jueves que en las últimas 24 horas las Fuerzas Armadas turcas han "neutralizado" a 184 militares del régimen que preside Bashar al Assad en la región de Idlib, en el noroeste de Siria.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el departamento que dirige el general Hulusi Akar ha dicho que la operación 'Escudo de Primavera' ha dejado un balance en las últimas 24 horas de "184 soldados del régimen neutralizados", sin aclarar si han sido abatidos, han resultado heridos o han sido capturados.

Las Fuerzas Armadas turcas han destruido en ese mismo periodo "cuatro carros de combate, cinco cañones y obuses, tres cañones antitanque, ocho vehículos militares, dos vehículos blidados" y "dos vehículos militares de carga".

La operación de las Fuerzas Armadas turcas llega en plena escalada de tensión entre las fuerzas de Turquía y las fuerzas del régimen sirios, apoyadas por Rusia e Irán, en la región de Idlib, en el noroeste de Siria, en la que se mantiene una zona de distensión que no se está respetando y en la que permanece la mayoría de grupos rebeldes sirios opuestos al régimen de Al Assad.

.@GeirOPedersen: The current crisis is among the worst that Syria has experienced since the beginning of the conflict...The SG & I have appealed for an immediate ceasefire in NW Syria. Full remarks to FM of League of Arab States: https://t.co/WgYcK7aIDc