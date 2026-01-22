La UA levanta la suspensión vigente sobre Guinea desde el golpe de Estado tras las elecciones presidenciales

Imagen de archivo del líder de la junta militar de Guinea, Mamady Doumbouya, que recientemente ganó las elecciones presidenciales del país africano - Europa Press/Contacto/Zhang Jian

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión Africana ha informado este jueves de que ha decidido levantar la suspensión vigente sobre Guinea desde el golpe de Estado de 2021 que derrocó a Alpha Condé tras haber alcanzado un "hito decisivo en su transición" con la celebración de las elecciones presidenciales, que dio la victoria del líder de la junta militar, Mamady Doumbouya.

El Consejo de Paz y Seguridad de la UA ha celebrado durante la jornada una reunión en la que ha decidido "levantar la suspensión de la participación de Guinea" en sus actividades, de conformidad con la Carta Africana sobre Democracia, Elecciones y Gobernanza, y ha invitado a las autoridades a "reanudar inmediatamente su participación", según reza un comunicado.

Así, ha aplaudido "las medidas positivas adoptadas en la aplicación de la hoja de ruta de transición política, que culminaron con la organización con éxito de las presidenciales del 28 de diciembre de 2025", y ha "encomiado al pueblo guineano por su firme compromiso con la promoción de la democracia y el Estado de derecho", ante una cita en las urnas sin incidentes.

El organismo ha aprovechado la ocasión para felicitar a Doumbouya, a quien ha alentado "a cumplir sus compromisos de restablecer la dignidad del pueblo guineano". También ha pedido al Gobierno que mejore la gobernanza inclusiva y la reconciliación "con miras a fortalecer la cohesión y estabilidad nacional", mientras que ha exigido la celebración de elecciones legislativas "en el momento oportuno" para completar la hoja de ruta.

Doumbouya, quien encabezó en septiembre de 2021 el golpe de Estado que derrocó a Alpha Condé, se hizo con más del 86,7 por ciento de los votos tras la eliminación de las candidaturas de sus principales opositores, con lo que iniciará un primer mandato de siete años al frente del país.

De hecho, figuraba como favorito para hacerse con la victoria tras el veto a la oposición y en medio de críticas tanto por su deriva autoritaria como por incumplir su promesa de no presentarse como candidato tras el periodo de transición.