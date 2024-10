Ucrania condena los ataques contra Israel y acusa a Irán de querer desestabilizar también Europa

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en ceremonia de conmemoración de los judíos ejecutados por los nazis, a las afueras de Kiev. - Europa Press/Contacto/President Of Ukraine Office

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ucranianas han condenado este miércoles los ataques aéreos sobre territorio israelí lanzados en la víspera por Irán, país al que acusa no solo de desestabilizar la seguridad en Oriente Próximo, sino también en el este de Europa, en donde apoya la invasión rusa con el suministro de armamento.

"Condenamos las acciones del régimen iraní, que desestabilizan dos regiones a la vez: Europa y Oriente Próximo", expresa el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania a través de un comunicado, en el que pide contención a las partes para evitar que "se convierta en una guerra a gran escala"

"Ucrania, que lleva más de dos años y medio resistiendo agresiones armadas no provocadas, se opone no sólo al Estado agresor de Rusia, sino también a sus cómplices, en particular a Irán, que suministra al régimen ruso armas para la guerra contra nuestro país", denuncia la nota.

Ucrania ha celebrado las operaciones de los aliados de Israel que minimizaron las consecuencias del ataque iraní --que se saldó con un fallecido y un puñado de heridos leves-- y ha aprovechado para reclamar ese mismo apoyo para ellos.

"Hacemos un llamamiento a los aliados de Ucrania para que defiendan nuestros cielos con la misma determinación y sin dudar de los ataques rusos, ya que la vida humana es igualmente valiosa en cualquier parte del mundo", ha dicho.