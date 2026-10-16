Ucrania y Hungría acuerdan sentar la bases de unas nuevas "relaciones políticas y económicas"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el primer ministro de Hungría, Péter Magyar, en una reunión a los márgenes del Consejo Europeo que se celebra deste este jueves en Bruselas. - PRESIDENCIA DE HUNGRÍA

BRUSELAS 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el primer ministro de Hungría, Péter Magyar, han acordado este viernes sentar la bases de unas nuevas "relaciones políticas y económicas" entre ambos países, tras mantener una reunión bilateral en Bruselas y después del acuerdo para proteger a la minoría húngara en territorio ucraniano.

Así lo ha anunciado Magyar en un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que ha celebrado el acuerdo político alcanzado entre Budapest y Kiev para reforzar los derechos de la minoría húngara en la región ucraniana de Transcarpatia, y ha defendido que la adopción de nuevas medidas en materia educativa constituye "un primer paso para reconstruir la confianza mutua".

"Hemos coincidido en que redunda en interés de ambos países sentar unas nuevas bases para nuestras relaciones políticas y económicas", ha afirmado, en lo que supone un cambio en las relaciones entre Budapest y Kiev, sobre todo tras el fin de la época de Viktor Orbán al frente de Hungría, que fue muy cercano al Kremlin desde el inicio de su invasión en 2022.

El mandatario húngaro ha valorado positivamente la aprobación por parte del Parlamento ucraniano de una ley sobre la educación de las minorías y el inicio inmediato de su aplicación, al tiempo que ha agradecido a Kiev el reconocimiento de los crímenes cometidos contra los húngaros de Transcarpatia mediante trabajos forzados y deportaciones masivas entre 1944 y 1946.

Ambos dirigentes han acordado continuar las conversaciones a nivel ministerial, con especial atención a la mejora de la situación de las minorías en sus respectivos países, en un intento de avanzar en el acercamiento bilateral.

Por otra parte, Magyar ha expresado su "plena solidaridad" con Ucrania frente a la "brutal agresión" de Rusia, que se prolonga desde hace casi cinco años, y ha asegurado que Budapest está dispuesta a contribuir a los esfuerzos internacionales para poner fin al conflicto.