Ucrania impone sanciones contra otros 91 buques de la 'flota fantasma' de Rusia

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha anunciado este viernes la imposición de un nuevo paquete de sanciones contra 91 buques de la 'flota fantasma' de Rusia, la cual es utilizada por Moscú para sortear las restricciones impuestas por la Unión Europea a la exportación de crudo ruso en plena invasión de Ucrania.

El Gobierno ruso habría utilizado estas embarcaciones para transportar crudo y productos derivados del petróleo desde puertos rusos, entre ellos los de Novorosiisk, Ust-Luga y Primorsk, a terceros países, según ha indicado la Presidencia ucraniana en un comunicado.

"Esto ha sido llevadoa cabo para sortear las sanciones impuestas por la UE, el G7 y otros Estados. Estas conclusiones se desprenden de una serie de análisis sobre movimientos en el mar Negro, el mar Rojo y el Báltico", recoge el documento, que establece que estos buques navegaban con pabellón de aproximadamente 20 países diferentes.

Entre estos países se encuentran Panamá, Liberia, Camerún, Barbados, Sierra Leona, Togo, Guinea, Indonesia, Yibuti y Guyana. "Ucrania entregará la información necesaria a estos Estados y trabajará con sus socios para sincronizar las diferentes sanciones en el marco de las respectivas jurisdicciones", ha explicado.

Asimismo, ha apuntado a que al menos 27 de estos buques ya se encontraban en listas de sanciones previas impuestas por terceros países --como Estados Unidos, Reino Unido, Suiza y la UE--. "Seguiremos trabajando para que estas sanciones se hagan efectivas sobre las otras 64 embarcaciones", ha sostenido.

Para Kiev, la imposición de sanciones contra la 'flota fantasma' es una "prioridad" dado que "permite ejercer una mayor presión sobre todos aquellos que transportan crudo ruso y, por ende, ayudan a Rusia a generar fondos para financiar su guerra contra Ucrania", ha apuntado la Presidencia.

"Los buques de esta flota son un instrumento clave para evitar las sanciones, así que las medidas adoptadas y la imposición de sanciones deben salir adelante sin excepción alguna. Cada buque debe verse como un elemento de financiación de la maquinaria de guerra rusa", ha declarado el comisionado de la Presidencia ucraniana para la Política de Sanciones, Vladislav Vlasiuk.