Guerra Ucrania-Rusia, en directo | última hora del conflicto, los avances y las negociaciones

Ataque ruso contra un autobús de mineros de DTEK en Ucrania

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas, entre ellas un niño de diez años, han muerto en las últimas horas a causa de nuevos ataques lanzados por el Ejército de Rusia contra Járkov y Odesa, en Ucrania, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

Así, una mujer y un niño han muerto en un ataque ruso con drones contra la localidad de Bogodujiv, situada en Járkov, parcialmente ocupada en el marco de la invasión, según ha confirmado el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

El organismo ha afirmado que el ataque, lanzado en la noche del domingo, alcanzó "un edificio residencial" en la localidad, antes de agregar que el bloque quedó "totalmente destruido" y sufrió "un incendio" a causa del impacto.

