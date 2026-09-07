Ucrania tilda de "farsa" las próximas legislativas en Rusia y denuncia que tengan lugar en zonas ocupadas

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, durante una rueda de prensa en Kiev el 4 de septiembre de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Volodymyr Tarasov

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ucrania han afirmado este lunes que las próximas elecciones legislativas que se celebrarán entre el 18 y el 20 de septiembre en Rusia son "una farsa" y ha adelantado que la votación en los territorios ucranianos anexionados por Moscú en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 será "nula".

"La farsa del 18 al 20 de septiembre en Rusia no puede considerarse como unas elecciones legislativas", ha dicho el ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, quien ha afirmado que el presidente ruso, Vladimir Putin, lleva 26 años al frente del país, "más que Iosif Stalin".

"Durante este tiempo, su régimen ha desmantelado sistemáticamente cualquier vestigio de democracia", ha señalado en un mensaje en redes sociales, en el que ha apuntado a la "severa represión" de la libertad de expresión y las medidas contra la oposición, incluido "el veto al único partido político que expresó una crítica, aunque fuera leve, a la guerra con Ucrania", en referencia a la exclusión de Yabloko.

Así, ha apuntado que "las opciones electorales restantes no ofrecen una verdadera alternativa a los votantes, y los observadores independientes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) han sido excluidos por completo", en referencia a una falta de transparencia en la votación.

"Además, estas supuestas 'elecciones' están programadas para celebrarse en territorios ilegalmente ocupados de otros estados soberanos, incluyendo Crimea y las regiones orientales y meridionales ocupadas", ha denunciado, por lo que ha incidido en que "esta votación ilegal será nula, constituyendo una flagrante violación del Derecho Internacional que deslegitima aún más todo el proceso".

"Insto a la comunidad internacional y a los medios de comunicación a llamar a las cosas por su nombre. Esto no es una elección. Se trata de una farsa utilizada por el régimen de Putin para generar legitimidad interna, prolongar su guerra de agresión y movilizar a más hombres como carne de cañón", ha apostillado Sibiga.