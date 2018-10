La UE avisa a Damasco de que la presencia de antiguo Frente al Nusra en Ghuta no justifica sus bombardeos

Publicado 06/03/2018 22:13:28 CET

BRUSELAS, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, ha lamentado la falta de progreso para cumplir la tregua humanitaria en Siria acordada hace once días en el Consejo de Seguridad de la ONU y ha avisado al régimen sirio y sus aliados de que la presencia de combatientes del antiguo Frente Nusra en Ghuta Oriental "no puede justificar sus bombardeos indiscriminados continuos" en el enclave rebelde a las afueras de Damasco.

"Desde entonces, casi no ha habido ningún progreso sobre el terreno para aplicar esta resolución. Al contrario, el régimen sirio y sus aliados han continuado su ofensiva militar ignorando descaradamente la disposición de la resolución, del sufrimiento humano y del Derecho Humanitario", ha denunciado en un comunicado conjunto con el comisario de Ayuda Humanitaria, Christos Stylianides.

Así, han dejado claro que "la mera presencia del Frente Fatá al Sham en Ghuta Oriental no puede justificar el fuego de artillería y los bombardeos indiscriminados continuados contra la población civil y las instalaciones médicas" como está ocurriendo en el enclave rebelde.

Igualmente, han avisado al régimen de Damasco de que el asedio del enclave, que dura un año, "para matar de hambre a la población y bombardear indiscriminadamente a la población civil puede constituir crímenes de guerra" y han dejado claro que "los responsables rendirán cuentas", al tiempo que han expresado apoyo a la apertura de una investigación de la ONU.

Ambos han dejado claro que "la propuesta rusa de tener una pausa de cinco horas diarias no es suficiente para permitir que los trabajadores humanitarios entreguen la ayuda a las personas que más lo necesitan y para evacuar a los que no pueden ser tratados in situ" y han alertado de que el número de las personas que necesitan evacuación médica en el enclave ha crecido a "más de mil", incluidos "muchas mujeres y niños".

"Lo que necesitamos ver urgentemente ahora es el pleno cumplimiento del alto el fuego acordado en la resolución 2401 del Consejo de Seguridad de la ONU", han avisado, al tiempo que han vuelto a instar a los garantes del alto el fuego en las zonas de distensión acordadas en Astana que "ejerzan plenamente sus responsabilidades para parar estos ataques", en alusión a Rusia, Turquía e Irán.

Mogherini y Stylianides han dejado claro que la autorización el 5 de marzo a la entrada de un convoy de la ONU en Duma para repartir alimentos y medicinas para 27.500 personas ha sido "un pequeño paso positivo", pero han avisado de que "un convoy de cuando en cuando está lejos de ser suficiente" y han expresado su "decepción" por la decisión del régimen de quedarse con "bienes médicos críticos del convoy, en violación clara del Derecho Humanitario".