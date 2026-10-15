La UE condena la violencia en las protestas estudiantiles de Albania y pide contención a los manifestantes

Protestas estudiantiles en Tirana, Albania - Armando Babani / Zuma Press / Europa Press

BRUSELAS 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha condenado este jueves los actos de violencia que han tenido lugar en Tirana, la capital de Albania, durante las protestas estudiantiles por los recortes en materia de educación, que han dejado decenas de heridos, entre ellos varios agentes de Policía, al tiempo que ha apelado a la contención y al diálogo entre las partes como única solución legítima.

"Denunciamos enérgicamente la escalada de violencia durante la protesta (en Albania) y la destrucción de la propiedad pública y privada. Hacemos un llamado a los manifestantes a ejercer contención y a abstenerse de cualquier acto de violencia", ha manifestado la misión del bloque en Albania a través de un mensaje en redes sociales.

Así, ha defendido la libertad de expresión y de reunión como "derechos fundamentales y valores europeos esenciales" y ha subrayado que, como tal, deben ser respetados, pero ha incidido también en que han de ejercerse en todo momento "de manera pacífica". "La violencia no tiene cabida en la democracia", ha insistido.

En esta línea, ha abogado nuevamente por un diálogo "constructivo" entre "todas" las partes, antes de hacer hincapié en que este es "el único camino a seguir para abordar las preocupaciones legítimas".

El comunicado de Bruselas llega después de que las fuerzas de seguridad de Albania detuvieran a más de 40 personas en el marco de los enfrentamientos registrados durante las manifestaciones estudiantiles convocadas en Tirana, que han congregado este miércoles a miles de albaneses en una gran protesta que fue ganando en intensidad con el paso de las horas hasta convertirse en un asedio nocturno a varios ministerios, a la oficina del Primer Ministro y al Parlamento nacional.

Aunque los manifestantes han centrado esta vez sus reivindicaciones en materia de educación, las protestas se enmarcan en la llamada Revolución de los Flamencos, una serie de movilizaciones contrarias a un proyecto inmobiliario puesto en marcha por las autoridades en la costa adriática del país y que implican a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.

El proyecto de construcción, que cuenta con el apoyo del primer ministro, Edi Rama, pone en peligro el ecosistema de los flamencos que residen en la zona afectada y que se han convertido en un símbolo del movimiento.