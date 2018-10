UE creará una célula en la 'Operación Sophia' para optimizar persecución del tráfico de personas, armas y petróleo

Publicado 08/03/2018 20:30:13 CET

BRUSELAS, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea creará una célula de información en el buque insignia de la 'Operación Sophia' en el Mediterráneo Central con personal de Europol y la Agencia Europea de Fronteras y Guardacostas con el objetivo de "optimizar" la investigación y persecución del tráfico de personas, de armas y petróleo.

"La célula de información criminal será un 'hub' dentro de la 'Operación Sophia' para optimizar el uso de información recogida por 'Sophia' para la prevención del crimen, investigación y persecución", ha explicado el comisario del Interior, Dimitris Avramopoulos, en rueda de prensa al término de la reunión de los ministros del ramo de los Veintiocho.

Avramopoulos ha explicado que la célula, que se lanzará como proyecto piloto, "tendrá un objetivo clave: facilitar el intercambio de información bidireccional para uso analítico y operativo entre la 'Operación Sophia' de un lado y la Agencia Europea de Fronteras y Guardacostas de otro" y contribuirá a "romper los silos" entre la cooperación en seguridad e inmigración entre las fuerzas militares y las agencias policiales y de seguridad.

La 'Operación Sophia' recoge "mucha información" pero "tarda mucho, una semana" en llegar a las agencias "por motivos legales y de protección de datos". "Para entonces, el tráfico, el contrabando ya ha ocurrido. Es demasiado tarde para pararlo", ha explicado un alto funcionario europeo, que ha explicado que el proyecto piloto permitirá precisamente resolver este problema localizando ambas agencias en el buque insignia de la operación.

La célula intercambiará información vinculada al "tráfico de personas, el contrabando de armas y de petróleo". "Lamentablemente no con el terrorismo. Nos hubiera gustado pero el mandato de 'Sophia' no cubre el terrorismo", ha precisado el alto funcionario, que no ha descartado que más adelante se pueda "pensar en proyectos más ambiciosos como el cruce de datos sobre terrorismo y también un día quizá entre servicios de inteligencia".

"Por ahora es un proyecto piloto. Tenemos que comenzar modestamente y ver cómo funciona, si produce los resultados que queremos. Entonces lo ampliaremos probablemente", ha precisado.

Los ministros del Interior han respaldado este jueves la idea de poner en marcha la célula, que se espera que en los "próximos meses" esté operativa, una vez se resuelvan "algunas cuestiones legales" para encajar las agencias europeas en 'Sophia' y de presupuesto.

INTEROPERABILIDAD BASES DE DATOS Y PNR

También han convenido en "agilizar el trabajo" para acordar "antes de final de año" la operabilidad entre las bases de datos europeas para combatir el terrorismo y el crimen organizado --permitiendo el acceso simultáneo a las mismas-- para impedir, por ejemplo, el uso de identidades múltiples.

Avramopoulos ha insistido en "la prioridad clave" de poner en marcha el registro de pasajeros aéreos en la UE para atajar la amenaza terrorista y ha recordado a los Gobiernos que solo tienen hasta el 25 de mayo para trasponer la directiva.

"El sistema global no funcionará si no estamos listos. Insistiremos en este punto y utilizaremos todos los medios a nuestra disposición", ha avisado.

También ha dejado claro que las plataformas deben hacer "más" esfuerzos "urgentemente" para retirar los contenidos terroristas de Internet. "Todas las opciones permanecen sobre la mesa, incluido legislación en el futuro. Ha habido mucho apoyo para este enfoque", ha remachado.

En el plano migratorio, el comisario ha avisado de la necesidad de "permanecer vigilante" pese a la caída del 30% del número de llegadas a Europa en comparación con 2014 a través del Mediterráneo Central y ha instado a los gobiernos a "aumentar los esfuerzos en retornos, readmisiones y gestión fronteriza" pero también para reubicar a refugiados "notablemente de Níger", cuyo Gobierno ya ha dicho que no aceptará a más personas desde Libia si otros países no les aceptan acoger posteriormente.