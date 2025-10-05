UE denuncia la "persecución de la disidencia" en las elecciones locales de Georgia

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La UE ha criticado la "persecución de la disidencia" durante la campaña electoral que culminó con las elecciones municipales celebradas este sábado en Georgia y en el que el partido gobernante, Sueño Georgiano, se ha impuesto tras el llamamiento a la abstención de la oposición.

"Los meses de operaciones contra los medios de comunicación independientes, la aprobación de leyes contra la sociedad civil, el encarcelamiento de opositores y activistas o los cambios legislativos para favorecer al partido gobernante han reducido drásticamente la posibilidad de que hubiera unas elecciones competitivas", ha destacado Bruselas en un comunicado suscrito por la Alta Representante de la Política Exterior, Kaja Kallas, y la comisaria de Ampliación, Marta Kos.

"Gran parte de la oposición no ha participado en estas elecciones y la participación ha sido relativamente baja", ha destacado la Comisión Europea en este mensaje.

Además, recuerdan que las autoridades no invitaron a observadores internacionales, lo que "socava la transparencia del proceso electoral". Tampoco ha habido observadores nacionales debido al "entorno de represión".

Tras la votación se produjeron manifestaciones y protestas contra el partido gobernante, Sueño Georgiano, en las que hubo detenciones, incluidos dirigentes opositores. "Pedimos la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente", han apelado Kallas y Kos.

Asimismo, piden "calma y contención", así como "respeto a los derechos de reunión y expresión" de la ciudadanía y evitar la violencia. "Es esencial un diálogo constructivo e inclusivo con todos los actores políticos y la sociedad civil", han planteado.

Por último, la UE "rechaza y condena firmemente la desinformación sobre la supuesta implicación de la UE en Georgia y denuncia los ataques personales contra el embajador de la UE en Georgia, Pawel Herczynski.