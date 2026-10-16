La UE enviará a sus observadores a las elecciones de diciembre en Gambia

Archivo - El presidente de Gambia, Adama Barrow, llega a la cumbre de cooperación económica China-África en Pekín (China) - Li He / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha anunciado este viernes que enviará una misión de observación a las elecciones presidenciales del próximo 5 de diciembre en Gambia, donde el mandatario Adama Barrow busca un tercer mandato en medio de las suspicacias de su gran rival y líder opositor, Ousainou Darboe, sobre la calidad de los comicios.

Darboe ha insistido en que su Partido Unido Democrático no tiene nada en contra de la Comisión Electoral pero, durante una entrevista a principios de mes con la emisora Hill Top FM, exigió una vez más "garantías de que las elecciones se llevan a cabo con transparencia y credibilidad".

A tal efecto, la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, ha nombrado a Reinhold Lopatka, miembro del Parlamento Europeo, como jefe de Observación a Gambia, para "efectuar una evaluación exhaustiva, independiente e imparcial del proceso electoral, basada en el marco jurídico nacional del país africano".

A finales de este mes llegarán a Gambia nueve analistas especializados en distintos aspectos del proceso electoral, que conforman el Equipo Central. A principios de noviembre, 16 observadores a largo plazo se incorporarán a la misión, seguidos por 20 observadores a corto plazo y varios observadores locales a corto plazo procedentes del cuerpo diplomático.

Finalmente, una delegación de siete miembros del Parlamento Europeo reforzará aún más la Misión de Observación Electoral de la UE (MOE). Todos los observadores de la MOE proceden de Estados miembros de la UE y de sus países socios: Canadá, Suiza, Noruega y Reino Unido.