La UE lamenta la "violación de los principios democráticos" en las elecciones legislativas de Hong Kong

Borrell avisa de que la Unión Europea "seguirá de cerca los acontecimientos" que se sucedan en la región

El Ejecutivo de Hong Kong defiende los comicios pese a la baja participación en medio de las críticas de la comunidad internacional

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La Unión Europea ha trasladado este lunes su preocupación por la "violación de los principios democráticos y del pluralismo político" en las elecciones legislativas de Hong Kong, celebradas este domingo.

"La elección del Consejo Legislativo vio una reducción en el número de escaños elegidos directamente por los habitantes de Hong Kong. Los derechos fundamentales de los ciudadanos de Hong Kong también se vieron afectados por las amenazas de emprender acciones legales contra quienes pedían la no participación", ha denunciado en un comunicado el Alto Representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell.

Asimismo, el jefe de la diplomacia europea ha recordado la detención de 47 "defensores de la democracia" en enero de este 2021 por su papel en las elecciones primarias en julio de 2020. "Muchas de estas personas no han podido presentarse a las elecciones al Consejo Legislativo, ya que estaban detenidas por cargos de conformidad con la ley de Seguridad Nacional", ha lamentado.

Es por esto que la Unión Europea también considera que las detenciones de estas personas han "repercutido" en el número de candidatos en los comicios legislativos.

Del mismo modo, el órgano europeo ha puesto de manifiesto la intensificación de la "presión sobre la sociedad civil" en base a la disolución de conferencias de sindicatos y defensores de los Derechos Humanos --entre los que se incluye Amnistía Internacional--, e incluso la libertad de prensa, en base al cierre del diario 'Apple Daily'.

"La detención preventiva prolongada de algunas personas involucradas en actos no violentos es otro signo de la continua reducción de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en Hong Kong", ha aseverado Borrell, quien además ha apuntado que "debe garantizarse la independencia del Poder Judicial".

Así pues, la UE ve en estas elecciones y en la presión social y contra los Derechos Humanos "un paso más en el desmantelamiento del principio de 'Un país, dos sistemas'" acordado entre las administraciones de China y Hong Kong.

"La UE seguirá de cerca los acontecimientos, incluida la elección del director ejecutivo prevista para marzo de 2022. La UE pide a las autoridades chinas y de Hong Kong que cumplan con sus compromisos nacionales e internacionales, en particular el compromiso con la representación democrática a través del sufragio universal", ha zanjado Borrell.

SANCIONES POR PARTE DE ESTADOS UNIDOS

La Oficina de Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico del Departamento de Estado de Estados Unidos ha publicado este lunes un informe sobre la situación en Hong Kong y ha anunciado que, en coordinación con el Departamento del Tesoro, va a imponer sanciones y restricciones de visado por contribuir "materialmente" al incumplimiento de China sobre sus obligaciones en virtud de la Declaración Conjunta.

Entre los cinco sancionados, se encuentran: Chen Dong, director adjunto de la Oficina de Enlace del Gobierno Popular Central en Hong Kong (LOCPG) y cuatro directores adjuntos más de LOCPG, Lu Xinning, Tan Tieniu, He Jing y Yin Zonghua. Sobre LOCPG, Estados Unidos asegura que "ha socavado repetidamente el alto grado de autonomía prometido para Hong Kong".

"El Departamento de Estado ha condenado públicamente la erosión de los derechos y libertades en Hong Kong. Estos desarrollos incluyen cambios fundamentales en su sistema político que reducen la proporción de escaños elegidos directamente en el Consejo Legislativo e introducen un sistema de investigación estricto de varios niveles que otorga a Beijing poder de veto efectivo, sin supervisión judicial, sobre la capacidad de los candidatos de la oposición para postularse para un cargo", ha apuntalado el informe.

Tras la publicación de las sanciones, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, ha asegurado que "Estados Unidos está preocupado por los continuos esfuerzos de la China para socavar las instituciones democráticas en Hong Kong y erosionar la autonomía de Hong Kong en su poder judicial, servicio civil, prensa e instituciones académicas".

Asimismo, ha recordado que las instituciones financieras extranjeras que, a sabiendas, realicen transacciones importantes con las personas sancionadas están también sujetas a sanciones.

HONG KONG DEFIENDE LOS COMICIOS

Previamente, la jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, ha aplaudido la celebración de las elecciones a pesar de la baja participación --apenas un 30 por ciento-- en unos comicios que han sido calificados por muchos como "solo para patriotas".

"Si solo hablamos de la participación, es algo más baja que en el pasado. Pero no se puede decir que no sean unas elecciones importantes y que no cuentan con el apoyo de los ciudadanos cuando 1,35 millones de personas han acudido a las urnas", ha aseverado durante una rueda de prensa tras conocer los primeros resultados, que dan una amplia mayoría a los candidatos afines a Pekín.

En este sentido, ha asegurado que bajo un sistema que no obliga a la población a acudir a votar, el porcentaje de población registrada para votar es más que suficiente, tal y como ha recogido la emisora local RTHK.

Si bien ha dicho desconocer por qué miles de personas han decidido no acudir a las urnas, ha manifestado que no espera que todo el mundo esté de acuerdo con las reformas legislativas introducidas durante el último año y que, según la oposición, tienen como objetivo silenciar a los disidentes y aumentar el poder de Pekín sobre la región.

La reforma electoral aprobada a principios de este año incluye el aumento de los escaños en el Parlamento hongkonés, que pasan de 70 a 90, y la decisión de que el recién ampliado Comité Electoral de la ciudad pueda nombrar a 40 de los legisladores de la ciudad.

Algunos diputados, como Priscilla Leung Mei Fun y Junius Kwan Yiu Ho, han sido elegidos mediante el Comité. El nuevo Consejo Legislativo incluirá nuevas caras como Tang Fei, vicepresidenta de la Federación de Trabajadores Docentes de Hong Kong, Nixie Lam, miembro de la Federación de Jóvenes de Toda China y Wendy Hong, que se ha presentado por primera vez a los comicios.

La Oficina de Asuntos para Hong Kong y Macao ha aplaudido en un comunicado los resultados de los comicios y ha señalado que estos subrayan los avances y las ventajas del nuevo sistema electoral, que supone "una práctica exitosa de democracia al estilo hongkonés".

Sin embargo, países de la comunidad internacional --como Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Reino Unido-- han expresado su preocupación por la "erosión de los elementos democráticos" en la región china a raíz de los comicios.

A estos países se han sumado los integrantes del G7 --Canadá, Francia, Italia, Alemania, Japón y Reino Unido--, que han calificado el proceso de "erosión de los elementos democráticos del sistema electoral hongkonés", según reza un comunicado del grupo.