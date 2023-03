La UE pide a Netanyahu que desapruebe las "inaceptables" declaraciones de su ministro sobre "arrasar" Huwara

BRUSELAS, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea considera "inaceptables" las declaraciones del ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista Bezalel Smotrich, que defendió "arrasar" la ciudad cisjordana de Huwara tras la muerte de dos israelíes, y ha pedido al Gobierno de Benjamin Netanyahu que desapruebe estos comentarios.

En rueda de prensa desde Bruselas, el portavoz de Exteriores de la UE, Peter Stano, ha rechazado estas declaraciones tras tacharlas de "inaceptables" e "intolerables". "Estos comentarios incitan a la violencia indiscriminada", ha afirmado sobre el mensaje mandado por Smotrich.

"Esto está sucede en un contexto que ya es muy tenso y el resultado es la pérdida de vidas y la destrucción. Es por eso que también la Unión Europea y el Alto Representante han pedido una reducción inmediata de la escalada de las tensiones actuales y de la violencia sobre el terreno", ha asegurado.

En este sentido, ha lamentado que las palabras van en "la dirección contraria" al apaciguamiento y deben ser desaprobados por el Gobierno de Netanyahu. "Llamamos al gobierno israelí a desautorizar esos comentarios y trabajar junto con todas las partes involucradas para calmar las tensiones", ha resumido.

Las palabras de Smotrich se refieren a la ciudad escenario el domingo de un ataque por parte de colonos tras un atentado en el que murieron dos israelíes. "Creo que la localidad de Huwara debería ser arrasada", ha dicho después de marcar con un 'me gusta' un tuit que pedía esto mismo, antes de agregar que "el Estado de Israel debería ser el que la arrasara, no personas privadas, Dios no lo quiera", según ha informado el diario israelí 'The Times of Israel'.