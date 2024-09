La UE ve a Albania como "favorito" en los Balcanes para la adhesión a la UE

TIRANA, 27 Sep. (del enviado especial de Europa Press Victor Tuda) -

La Unión Europea ve a Albania como candidato "favorito" entre los países de los Balcanes para avanzar en la adhesión al bloque europeo por su "voluntad política" y "capacidad administrativa" para dar pasos en la integración europea, al tiempo que resalta su papel como líder regional en una zona marcada por las tensiones y disputas entre vecinos.

"Albania tiene todo el potencial para ser uno de los favoritos junto con Montenegro. Pero dependerá, entonces, de si a las palabras les siguen también los hechos. Y los hechos son las reformas que tienen que introducir. No se trata necesariamente de leyes, sino también de la aplicación de las leyes", explica el embajador de la UE en Albania, Silvio Gonzato, en un encuentro con Europa Press y otros medios en la sede de la delegación europea en Tirana.

En este sentido, el Gobierno de Edi Rama está comprometiendo su capital político con el objetivo de acercar lo máximo al país a la UE en el plazo de 2030, explica Gonzato, quien concreta que este horizonte se percibe en Albania como el momento para acabar todas las reformas exigidas por la UE y estar en disposición de dar el último paso para lograr la adhesión.

Además del gran apoyo social a la integración en la UE, la cuestión genera respaldo transversal entre los partidos políticos en Albania, algo que resulta una rareza en un país profundamente polarizado y que en 2017 vivió el boicot de la oposición a las elecciones generales, logrando que se aplazaran unas semanas.

"A diferencia de otros países de esta región, Albania no tiene un plan B. Se trata realmente de la integración euroatlántica. No hay duda de que eso es lo que quiere la población y los políticos no dudan de que tienen que servir a ese propósito", indica el diplomático italiano.

Estas declaraciones llegan la misma semana que los Estados miembro de la UE han acordado dar el primer paso en las negociaciones con Albania para integrarse en el bloque, una vez reconocen que el país cumple con los criterios básicos del acervo europeo.

Esto abre en la práctica unas negociaciones con Albania que recibieron el visto bueno de la UE en julio de 2022 junto a Macedonia del Norte, país sobre el que los 27 no han tomado una decisión por lo que separa de facto su camino de la senda europea de Tirana.

TIRANA SUPERA A BELGRADO COMO CAPITAL REGIONAL

En su objetivo de acercarse a la UE, Albania también ha logrado abrir su capital al mundo y convertirse en punto de encuentro para foros, conferencias y ferias internacionales. "Es evidente que hay una intención de poner Tirana no sólo en el mapa regional y europeo, sino en el mapa global", argumenta Gonzato, quien apunta que el país también aspira a acoger una futura cumbre de la OTAN.

"Tirana está desempeñando el papel de capital regional. Está tomando el relevo de Belgrado, en ese sentido", opina el representante de la UE. En el pasado Rama ha bromeado con que la capital albanesa se ha convertido en un 'hub' para organizar citas internacionales, proyectando una imagen de país abierto y práctico.

Precisamente, Gonzato subraya que la "actitud pragmática" de Albania en cuestiones regionales o la propia tolerancia religiosa en el país es un "activo" en este momento de cara a unirse a la UE y pone igualmente como ejemplo el "papel positivo" que juega Tirana en el diálogo entre Serbia y Kosovo para normalizar sus relaciones.