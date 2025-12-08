UNICEF declara el brote de cólera en RDC como el más grave del siglo en el país

Archivo - Trabajadora sanitaria en un centro de atención contra el cólera en Kinshasa (RDC) - Europa Press/Contacto/Stringer - Archivo

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha declarado que el actual brote de cólera en República Democrática del Congo es el más grave registrado en el país africano en lo que va de siglo: 64.427 casos desde principios de año que han dejado 1.888 fallecidos, entre ellos 348 niños.

El impacto del brote, que está sacudiendo diecisiete de las 26 provincias del país, ha sido descomunal, especialmente en la población infantil, que ha visto su educación interrumpida y expuesto a los pequeños al sufrimiento por la muerte de sus familiares y sus amigos. La proporción de casos que afecta a la infancia varía según la provincia, pero se sitúa en torno al 23,4 por ciento a nivel nacional.

En uno de los casos más trágicos, 16 de los 62 niños que vivían en un hogar comunitario de Kinshasa murieron pocos días después de que la enfermedad arrasara el orfanato.

"Los niños no deberían verse tan gravemente afectados por una enfermedad totalmente prevenible", ha declarado el representante de UNICEF en la República Democrática del Congo, John Agbor.

Para terminar de empeorar la situación, el limitado acceso a los servicios de agua y saneamiento sigue impulsando la persistencia del cólera en la República Democrática del Congo. Según la Encuesta Demográfica y de Salud (EDS) 2024-2025, solo el 43 por ciento de la población utiliza servicios básicos de agua (la tasa más baja de África) y tan solo el 15 por ciento tiene acceso a saneamiento básico.

A ello hay que añadir por descontado los conflictos en el país, en especial en el este, donde el éxodo de población y la imposiblidad de acceder a los servicios médicos están a la orden del día; los fenómenos climáticos extremos, y una urbanización rápida y no planificada que ha provocado ciudades superpobladas y la saturación de los sistemas de agua, saneamiento e higiene.

Ello ha provocado que en zonas con poca exposición previa al cólera, como Kinshasa, la escasa concienciación sobre la enfermedad y las demoras en la búsqueda de atención médica están contribuyendo a tasas de mortalidad excepcionalmente altas.

"UNICEF alienta a nuestros aliados gubernamentales a aumentar las inversiones en agua, saneamiento, higiene y servicios de salud, especialmente en las zonas con mayor incidencia de cólera, para proteger mejor la salud y el bienestar de las familias y los niños congoleños", ha añadido el responsable de UNICEF, un fondo que necesitará unos 5,5 millones de euros en 2026 para garantizar que el mecanismo de respuesta rápida al cólera cuente con la financiación adecuada.