UNICEF dice que la situación en Gaza "empeorará si no se reactivan las operaciones humanitarias en 48 horas"

Un campamento para desplazados internos en los alrededores de la ciudad de Rafá, en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto (archivo) - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

Guterres alerta de que "un ataque terrestre masivo contra Rafá provocaría un desastre humanitario épico"



MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado este viernes de que la situación en la Franja de Gaza "empeorará si no se reactivan las operaciones humanitarias en 48 horas" y ha recalcado que se están agotando "los últimos suministros", tras la suspensión de operaciones en Rafá tras la toma del lado palestino del paso por parte del Ejército de Israel.

"Aunque parece imposible, de nuevo todo empeorará si no se reactivan las operaciones humanitarias en las próximas 48 horas", ha dicho el coordinador de emergencias de UNICEF en Gaza, Hamish Young, quien ha recordado que "durante cinco días no ha entrado combustible ni prácticamente ayuda humanitaria en la Franja de Gaza".

"Estamos agotando los últimos suministros. Esto ya es un gran problema para la población y para todos los actores humanitarios, pero en cuestión de días, si no se corrige, la falta de combustible podría paralizar las operaciones humanitarias", ha subrayado.

Así, ha recalcado que "sin combustible, las plantas desalinizadoras de agua y los pozos de agua no pueden funcionar, el sistema de alcantarillado no puede operar y nuestros camiones no pueden llevar la ayuda humanitaria crítica que salva vidas a las personas necesitadas". "Sin combustible, las salas de maternidad del Hospital Emiratí no pueden funcionar, mientras allí nacen aproximadamente 80 bebés al día", ha indicado.

"Las mujeres embarazadas se quedan sin opciones para dar a luz a sus recién nacidos en condiciones seguras. Como hemos visto en otras partes de Gaza en los últimos siete meses, cuando los hospitales se quedan sin combustible los equipos que salvan vidas, como los respiradores y las incubadoras, dejan de funcionar", ha resaltado.

En esta línea, ha destacado que "se prevé que mañana se agoten las reservas de alimentos para la población del sur y la última panadería que funciona en la zona está a punto de quedarse sin combustible". "En un momento en que la gente se ve obligada a levantarse y volver a desplazarse, los suministros vitales que la sostienen y apoyan se han cortado por completo", ha lamentado.

"Seamos muy claros: esto provocará la muerte de niños y niñas. Muertes que pueden evitarse", ha sostenido Young, quien ha recordado que hay familias "que no pueden abandonar Rafá o que optan por quedarse". "Cientos de miles de niños y niñas están heridos, enfermos, desnutridos o tienen una discapacidad preexistente", ha explicado.

"Según los informes, ya han muerto más de 14.000 niños y niñas. Sin duda, una ofensiva terrestre en Rafá hará que esta cifra aumente drásticamente", ha advertido, al tiempo que ha relatado que ha visto heridas "atroces" en los hospitales en Gaza por la ofensiva lanzada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Young ha dicho que "es realmente difícil describir el impacto del armamento moderno en un niño de cuatro años". "Lo que le hace a un cuerpo joven es incomprensible. He visto de primera mano a muchos, muchos niños que han perdido miembros, que han sufrido quemaduras horribles. Por supuesto, el impacto en la salud mental de todos los niños de Gaza es terrible", ha reiterado.

"Los que trabajamos aquí estamos haciendo todo lo que podemos para mantener viva la respuesta humanitaria. Mantenemos la esperanza de que nuestros llamamientos al alto el fuego sean escuchados y se actúe en consecuencia, pero también estamos preparados para que este conflicto sin sentido siga conmocionando incluso a los más veteranos", ha puntualizado.

"Necesitamos combustible inmediatamente. La ayuda debe fluir. Los rehenes deben ser liberados. Rafá no debe ser invadida y los niños y niñas deben ser protegidos, no asesinados", ha destacado Young, quien ha abundado en que nunca en sus 30 años de experiencia en emergencias humanitarias a gran escala se había visto "en una situación tan devastadora, compleja e imprevisible como ésta".

GRAVEDAD DEL IMPACTO DEL CONFLICTO SOBRE LOS NIÑOS

En este sentido, ha destacado que, a su llegada a Gaza en noviembre de 2023, se vio "sorprendido" por "la gravedad del impacto de este conflicto en los niños y niñas". "Increíblemente, ha seguido empeorando desde entonces", ha dicho, antes de confirmar que el jueves realizó una visita a la "zona humanitaria" declarada por Israel en Al Mauasi, situada en el oeste de Gaza.

"Más de 100.000 personas han huido de Rafá en los últimos cinco días y el flujo de desplazamientos continúa. Las carreteras a Al Mauasi están abarrotadas: cientos de camiones, autobuses, coches y carros tirados por burros cargados de personas y pertenencias", ha reseñado, antes de especificar que ha llegado a ver a una persona "intentando trasladar su letrina sobre una carreta tirada por un burro"

"Esto da una idea de lo desesperada que está la gente. Los refugios ya se alineaban en las dunas de arena de Al Mauasi y ahora es difícil dar un paso entre la masa de tiendas y lonas", ha especificado Young, quien ha relatado que las personas con las que ha hablado le trasladan que "están agotadas, aterrorizadas, y que saben que la vida en Al Mauasi será, de nuevo y aunque parezca imposible, más dura".

De esta forma, ha incidido en que "las familias carecen de instalaciones sanitarias adecuadas, agua potable y cobijo" y ha añadido que "la gente está haciendo retretes improvisados cavando agujeros en el suelo alrededor de grupos de tiendas". "La defecación al aire libre va en aumento", ha apuntado, lo que incrementa el riesgo de enfermedades e infecciones.

"Más allá de unos pocos puntos de salud móviles y hospitales de campaña con capacidad limitada, el hospital más cercano está al menos a cuatro kilómetros de distancia, suponiendo que la carretera para llegar a él sea segura. En Gaza, casi todo el mundo se ha visto desplazado más de una vez, y algunos muchas veces, por lo que corren un riesgo aún mayor", ha apostillado.

GUTERRES ALERTA DE UN DESASTRE HUMANITARIO "ÉPICO"

Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha alertado este mismo viernes de que "un ataque terrestre masivo contra Rafá provocaría un desastre humanitario épico y desactivaría los esfuerzos para apoyar a la población ante la amenaza de una hambruna".

Así, ha señalado que "el destino de palestinos, israelíes y toda la región está en el alambre" y ha reiterado su llamamiento a Israel y a Hamás para que "demuestren valentía política y no escatimen esfuerzos para lograr un acuerdo para detener el derramamiento de sangre y liberar a los rehenes".

Guterres ha indicado desde la capital de Kenia, Nairobi, que "la situación en Rafá está al borde del abismo, con la continuación de los bombardeos (israelíes) en todo el sur de Gaza". "Más de un millón de palestinos, la mitad de ellos niños, se encuentran aglomerados en Rafá buscando refugio", ha recordado, en referencia a que la ciudad era la última que hasta ahora había escapado a la ofensiva militar terrestre de Israel.

"Estamos interactuando de forma activa con todos los implicados para el reinicio de la entrada de suministros vitales, incluido un combustible que se necesita de forma desesperada, a través de los pasos de Rafá y Kerem Shalom", ha manifestado. Israel ha asegurado que reabrió el segundo paso el miércoles, si bien las operaciones no han podido retomarse debido a las hostilidades.

Asimismo, el secretario general de la ONU ha indicado que "los socios a nivel de sanidad comunican que todas las instalaciones médicas en Rafá quedarán pronto inaccesibles o fuera de servicio, incluido el único departamento de diálisis que aún funciona en Gaza". "Alrededor de 100.000 palestinos se están desplazando hacia el norte desde Rafá, si bien los socios humanitarios no cuentan con tiendas de campaña o tiendas con alimentos en el sur de Gaza", ha dicho.