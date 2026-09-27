Varios detenidos en Whelford tras un "incidente grave" cerca de una base aérea británica con presencia de EEUU

Archivo - Bandera de Reino Unido - GIGI SOLDANO / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Reino Unido han declarado este domingo un "incidente grave" en el área de Whelford, en cuyos alrededores hay una base de la Fuerza Aérea británica que cuenta con despliegue de tropas de Estados Unidos, incluida la detención de varias personas por supuestos delitos en el marco de la Ley de Explosivos.

La Policía de Gloucestershire ha señalado en un comunicado que "varias propiedades están siendo evacuadas en el área de Whelford tras la declaración de un incidente grave". "Esto tiene lugar tras el arresto de varios hombres por supuestos delitos bajo la Ley de Explosivos", ha subrayado, sin más detalles por ahora.

Así, ha reseñado que los artificieros "están examinando varios vehículos" y ha agregado que los residentes han sido trasladados a una zona cercana mientras se llevan a cabo estas labores. "La zona está acordonada, pero queremos trasladar a la población que creemos que el incidente está contenido", ha zanjado.

En la zona se encuentra ubicada la base aérea de Fairford, usada recientemente para el despliegue de bombarderos estadounidenses en el marco del conflicto abierto en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La base acoge estos bombarderos después de que el entonces primer ministro británico, Keir Starmer, diera permiso en marzo a acciones "defensivas" por parte de Estados Unidos usando instalaciones en Reino Unido, un paso duramente criticado por Teherán, que ha acusado a Londres de implicarse directamente en el conflicto del lado de Washington.