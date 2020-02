Venezuela.- Cabello asegura que el tío de Guaidó está detenido por entrar en Venezuela con material explosivo

Publicado 13/02/2020 10:34:08 CET

El entorno de Guaidó acusa al chavismo de orquestar una "farsa" con fines políticos

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello, ha asegurado este miércoles que Juan José Márquez, un tío del autoproclamado "presidente encargado" venezolano, Juan Guaidó, está detenido por entrar en el país con material explosivo "muy peligroso".

Márquez acompañó a Guaidó en la gira que empezó el 19 de enero y concluyó el martes para recuperar el impulso internacional que obtuvo hace un año al proclamarse "presidente encargado" con el objetivo declarado de derrocar a Nicolás Maduro.

Viajaba en el avión con el que Guaidó aterrizó en Maiquetía, en medio de un fuerte despliegue de seguridad y tras los forcejeos entre uniformados y diputados opositores cuando estos últimos intentaban llegar al aeródromo capitalino para recibir al "presidente encargado".

"Fue detenido porque traía dentro del avión material muy peligroso", ha explicado Cabello durante su programa, al tiempo que ha asegurado que "violó las normas de Aeronáutica Civil" porque "entró con un chaleco antibalas", lo que está "prohibido".

Asimismo, ha especificado que llevaba unas linternas que contenían en su interior un explosivo C4. "Linterna con C4, manual de Israel, acreditación de Juanito Alimaña en Canadá y más sustancias", ha continuado Cabello, que ha puesto fin así a las dudas sobre la situación de Márquez.

PRISIÓN PREVENTIVA

Guaidó y su entorno denunciaron el martes la "desaparición", que comenzó a esclarecerse el martes en torno a las 18.00 (hora local), cuando Márquez pudo hacer una llamada para confirmar que había sido interceptado por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) para "dar declaración de lo que llevaba puesto".

Aunque la familia inicialmente esperaba su traslado al Palacio de Justicia de Caracas, finalmente Márquez ha comparecido en un tribunal de la localidad de Macuto. Su abogado, Joel García, ha confirmado ante los periodistas que el juez ha decretado formalmente prisión preventiva, según la cadena TVV.

García ha asegurado que Márquez está "bien" y "tranquilo" y ha explicado que ahora la Fiscalía tiene 45 días de plazo para seguir investigando "la farsa que le están montando". En este sentido, ha acusado a las autoridades de "sembrar" las pruebas, "unos polvos de naturaleza presuntamente explosiva", para armas un "caso político".

"La intención no es tener preso a Juan Márquez porque es un delincuente sino más bien atacar al presidente Juan Guaidó", ha lamentado el abogado, que representa también al diputado Juan Requesens.

Cabello ha precisado en su programa que, aunque sea el tío de Guaidó, no lo soltarán. "No, que es el tío (...) y hay que soltarlo. No. Una y mil veces no, y de aquí para adelante no", ha dicho. "¿Qué van a chillar? Que chillen, pero si esto permite salvarle la vida a un venezolano, se la vamos a salvar", ha zanjado.

Guaidó, entretanto, ha responsabilizado al Gobierno de lo que le pueda ocurrir a su tío. "Te hago responsable, usurpador Nicolás Maduro, y a cada uno de tus esbirros en Maiquetía de lo que le pase a Juan José Márquez, un hombre honesto y valiente que conoce como nadie el valor de esta lucha y su único problema es preocuparse por su familia", ha expresado a través de su cuenta de Twitter.