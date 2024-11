La vicepresidenta de Filipinas acusa a la Administración Marcos de usar la ley antiterrorista en su contra

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, ha acusado este miércoles al presidente del país, Ferdinand Marcos Jr., de "instrumentalizar" la Ley Antiterrorista y ha acusado a la Administración del país de utilizar la misma "estrategia" usada para "perseguir" a voces contrarias en un intento por "congelar también sus bienes y restringir sus movimientos".

Así, ha dicho sentirse "reprimida" y "acosada" a medida que se presentan cargos en su contra en el marco de una ley que fue ratificada en el año 2020, de hecho, bajo el mandato del expresidente Rodrigo Duterte, su propio padre.

"Quieren retirarme el pasaporte, hacer que me tenga fichada la Interpol para que no pueda viajar al exterior, y presentar cargos por blanqueo de capitales en mi contra, para que no pueda acceder a mis bienes ", ha lamentado, según declaraciones dadas al periódico 'The Philippine Star'.

Sus palabras llegan justo un día después de que la Oficina Nacional de Investigación (NBI) la citara a declarar tras verter amenazas de muerte contra el presidente, su mujer, Liza Araneta, y el presidente del Parlamento, Martin Romualdez.

Según la citación, Duterte tendrá que declarar ante el director del NBI, Jaime Santiago, este viernes a las 9.00 (hora local) para explicar lo sucedido varios días después de que dijera haber contratado a un sicario para asesinar al presidente si a ella le pasaba algo.

Esta citación forma parte de la investigación abierta en su contra por posibles violaciones del artículo 282 del Código Penal por realizar graves amenazas. La vicepresidenta ha indicado, sin embargo, que tras estos cargos se encuentra un caso basado en cuestión políticas que buscan acabar con ella.

El documento indica que Duterte tiene un plazo de cinco días para "responder y explicar sus crecientes amenazas" dirigidas hacia Marcos y Romualdez, al tiempo que apunta a que ya se han iniciado las pesquisas y procedimientos para dar con el supuesto sicario.

Las relaciones entre las familias Marcos y Duterte han empeorado significativamente durante los últimos meses de cara a las elecciones generales de mitad de mandato previstas para 2025. La hija del expresidente Rodrigo Duterte insiste en que está siendo objetivo de un complot para asesinarla y que la contratación de ese supuesto sicario responde a este entramado.

La disputa se intensificó en junio, provocando la dimisión de Duterte como ministra de Educación. Unos meses antes, su padre había acusado a Marcos de ser un "drogadicto", mientras que Marcos achacó estas declaraciones al grave deterioro de la salud de Duterte por el consumo prolongado de fentanilo, un opiáceo. Por ahora, ninguno de los dos ha aportado pruebas que respalden sus acusaciones.