La vicepresidenta de Taiwán participa en una conferencia sobre democracia y levanta las quejas de China

Archivo - La vicepresidenta de Taiwán, Hsiao Bi Khim, durante un acto de campaña en 2024. - Walid Berrazeg / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Taiwán, Hsiao Bi Khim, ha viajado este viernes a Italia para participar en unas conferencias sobre libertad y democracia, desplazamiento que se ha mantenido en secreto hasta ahora y que ha provocado una reacción airada por parte de las autoridades de China.

Hsiao ha viajado a la isla de Ventotene, conocido como el lugar en el que fueron confinados numerosos antifascistas contrarios al régimen de Benito Mussolini, para participar en la Conferencia Europea para la Libertad y la Democracia.

"En Ventotene nadie decide quién puede estar allí. Mucho menos un régimen. Nadie puede establecer quién puede ser acogido en suelo europeo y qué voces pueden o no ser escuchadas", ha señalado Pina Picierno, vicepresidenta del Parlamento Europeo, quien ha confirmado la presencia de la vicepresidenta taiwanesa.

El viaje mantenido en secreto hasta ahora ha sido confirmado por las autoridades de la isla, según informan medios taiwaneses. Se trata de la segunda vez que Hsiao viaja a Europa, después de participar a finales de 2025 en una conferencia internacional de parlamentarios.

REACCIÓN DE CHINA

Por su parte, las autoridades de China ya han reaccionado al desplazamiento de Hsiao, asegurando que han presentado "protestas formales ante Italia y la UE" por la participación de "políticos independentistas" de Taiwán en reuniones políticas en suelo europeo.

Así, la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, ha lamentado que las autoridades taiwanesas "se esfuerzan por llamar la atención utilizando el pretexto de la democracia y la libertad para buscar la independencia a través de conexiones extranjeras".

De esta forma, ha criticado el comportamiento "despreciable" e "inútil" de los políticos taiwaneses con este viaje que se mantuvo secreto hasta este mismo viernes.

"Quiero reiterar que solo hay una China en el mundo, y Taiwán es parte inseparable del territorio chino. China se ha opuesto de manera constante y firme a cualquier tipo de intercambio oficial entre países que mantienen relaciones diplomáticas con China y Taiwán", ha afirmado.

El principio de 'una sola China' es las relaciones entre China e Italia y entre China y la UE, ha recordado Mao, insistiendo en que es un principio aceptado a nivel internacional, por lo que ha pedido que "las partes pertinentes defiendan el principio de una sola China con acciones concretas".