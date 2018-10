Víctimas y defensores de las armas rechazan la idea de Trump de armar a los profesores en los insitutos de EEUU

REUTERS / POOL NEW

Actualizado 22/02/2018 8:51:49 CET

Los supervivientes del tiroteo de Parkland ruegan a la NRA y al partido Republicano que acepten restricciones en la adquisición y uso de las armas

NUEVA YORK, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tanto víctimas y familiares del tiroteo del instituto Stoneman Douglas de Parkland (Florida) como defensores de la liberalización de la adquisición de las armas de fuego, como el senador republicano Marco Rubio o incluso la representante de la Asociación Nacional del Rifle, Dana Loesch, han rechazado la sugerencia efectuada horas antes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para admitir que los profesores vayan armados en las clases ante nuevos ataques como el del 14 de febrero.

"No me siento muy a gusto con la idea de que mis hijos van a estar más seguros con profesores armados", ha declarado Rubio, senador por Florida durante el acalorado el debate organizado por CNN en la localidad de Sunrise, en el sur del Florida.

Tanto Rubio como Loesch han sido duramente criticados por dos de los principales portavoces del movimiento contra las armas de fuego aparecido entre las filas de los supervivientes del ataque perpetrado por Nikolas Cruz el 14 de febrero, Cameron Kasky y Emma Gonzalez, y padres de las víctimas, como Fred Guttenberg, cuyo hijo Jaime murió en el tiroteo.

"Sus comentarios de esta semana, tanto los suyos como los de nuestro presidente, han sido patéticos. Quiero que me mire a la cara y me diga que las armas fueron un factor determinante en la masacre de esta semana contra nuestros hijos", espetó Guttenberg durante el debate.

"Los problemas con los que nos encontramos aquí no se pueden resolver solo con una legislación contra las armas de fuego", respondió Rubio, quien también tuvo que defender su relación con la NRA, vilipendiada por demócratas y liberales en EEUU al considerarla un obstáculo para el control de armas.

Cuando el joven Kasky le presionó para responder por qué aceptaba dinero de la NRA, Rubio contestó que "no es cuestión de dinero". "La influencia de la NRA no tiene que ver con el dinero, sino de los millones de personas que coinciden con mis propuestas y que defienden a la NRA", ha explicado.

"En América, siempre hay dinero en ambas caras de un dilema y siempre aceptaré dinero de cualquiera que me ayude en mis ideas", ha añadido el senador, quien al margen de prometer un voto a favor de cualquiera que impida a "un asesino como éste (el de Parkland) que se haga con un arma".

Loesch, por su parte, describió a Cruz como un "zumbado" , que en modo alguno "debería haber obtenido un arma de fuego". "Hay que empezar a estar al tanto de esta clase de gente", ha añadido la portavoz de la NRA.

"A lo que me refiero, en términos de prevención, es que nos aseguremos de que la gente peligrosa no tenga acceso a armas de fuego, pero no podemos por ello castigar a los estadounidenses respetuosos de la ley que quieren poder tener el mismo derecho a defenderse", ha añadido la portavoz.