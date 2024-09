Viktor Orbán critica la petición de cárcel para Salvini, a quien considera un "héroe"

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESSO) -

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha descrito al italiano Matteo Salvini como un "héroe" y ha criticado que la Fiscalía pida seis años de cárcel contra él por el bloqueo del barco de la ONG Open Arms, ya que considera que se le penaliza por intentar poner coto a la inmigración.

"El patriota más valiente de Europa, castigado por frenar la migración", ha lamentado Orbán en su cuenta de la red social X, desde donde ha denunciado que "se penaliza constantemente a las personas que defienden Europa". "¿Qué está pasando? Matteo Salvini es nuestro héroe", ha sentenciado.

La Fiscalía de Palermo pidió el sábado seis años de prisión para el líder de la Liga, actual ministro de Transportes, por considerar que en 2019, durante su etapa al frente de Interior, se excedió de sus responsabilidades al negar el desembarco en de 147 migrantes rescatados frente a la isla de Lampedusa por el barco 'Open Arms'.

Según los fiscales, Salvini habría actuado no por una estrategia acordada con el Gobierno de Giuseppe Conte, como afirma su defensa, sino por el interés de aumentar su consenso electoral basándose en la lucha contra la inmigración ilegal. Así, han concluido que no había peligro de terrorismo a bordo del barco y, por lo tanto, no había necesidad de proteger la soberanía nacional.