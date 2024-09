Von der Leyen insiste en pedir candidatas para una Comisión paritaria: "La igualdad no sale natural si no se pide"

BRUSELAS, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha insistido de nuevo este miércoles en pedir a los gobiernos de la UE que le presenten también nombres de mujeres como candidatas al Colegio de Comisarios que debe configurar para su nuevo mandato para garantizar un Ejecutivo paritario, consciente de que la igualdad no viene dada "si no se pide".

"Durante toda mi vida política he luchado para que las mujeres accedan a cargos de responsabilidad. Mi experiencia es que si no se pide, no se consigue. (La igualdad) no viene dada de manera natural", ha asegurado Von der Leyen, en una rueda de prensa en Bruselas al ser cuestionada por el asunto.

El futuro Colegio de Comisarios debe contar con un representante de cada Estado miembro designado por sus respectivos gobiernos, aunque es la tarea de Von der Leyen decidir sobre el reparto de carteras en función de los perfiles presentados y su aprobación definitiva depende del Parlamento Europeo, que deberá votar sobre la composición de la nueva Comisión una vez examine a sus componentes.

En este contexto, la política alemana solicitó por carta a los jefes de Estado y de Gobierno que presentaran cada uno una candidatura doble compuesta por un hombre y una mujer, de modo que ella tuviera más margen en su reparto para garantizar que además de un equilibrio político y geográfico lo hubiera también de sexos.

Los perfiles propuestos, además, deben tener una "experiencia ejecutiva al máximo nivel", ha dicho la jefa del Ejecutivo comunitario, al defender que su empeño para el equilibrio de género no descuida el criterio de las competencias.

Sin embargo, los líderes desoyeron esta llamada y sólo Bulgaria ha puesto sobre la mesa los nombres de un hombre y de una mujer para que Von der Leyen elija entre ambos quién asumirá la cartera de comisario. Otros cinco gobiernos --España, Portugal, Suecia, Finlandia y Croacia-- respondieron con candidaturas de mujeres aunque a última hora también Bélgica y Rumanía han apostado por una representante femenina, lo que sumado a Von der Leyen y a la que será Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, lastra las posibilidades de un gabinete comunitario paritario.

En todo caso, Von der Leyen ha querido dejar claro en su comparecencia ante la prensa que la carta fue el "gancho" para abrir el debate y la reflexión sobre la necesidad de igualdad y que el no haber recibido la respuesta esperada "no cambia" su determinación, por lo que seguirá las conversaciones bilaterales con varios mandatarios para ver "las distintas posibilidades".

De este modo, ha concluido, tanto la competencia de los candidatos como el equilibrio paritario "son clave" y es "responsabilidad" tanto de la Comisión Europea como del Parlamento y de los Veintisiete garantizar que se cumplen.