Vucic presentará su dimisión "el 25 o el 26 de septiembre" para concurrir a las elecciones anticipadas en Serbia

Archivo - El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, durante una rueda de prensa en Belgrado el 8 de agosto de 2026 (archivo) - Marko Dimic / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha adelantado este viernes que presentará su dimisión "el 25 o el 26 de septiembre" para concurrir a las elecciones anticipadas, días después de aprobar sendos decretos disolviendo el Parlamento y fijando el 25 de octubre como fecha para las parlamentarias.

Así, ha especificado que presentará su dimisión "inmediatamente después" de su regreso de Nueva York, a donde está previsto que se desplace para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas. "Creo que será el 25 o el 26 de septiembre", ha dicho.

"En ese momento dimitiré y luego realizaré campaña como un ciudadano de a pie, algo a lo que la ley no me obliga", ha manifestado. "Es mi deseo. No quiero hacer campaña para el puesto de primer ministro siendo el presidente de la República", ha apostillado el mandatario, según ha recogido la agencia estatal serbia de noticias, Tanjug.

El presidente, quien será candidato al puesto de primer ministro por parte del conservador Partido Progresista de Serbia (SNS), promulgó el miércoles sendos decretos para la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones, dos días después de que el Gobierno presentara esta petición tras más de un año de protestas estudiantiles en el país europeo.

El Ejecutivo serbio, encabezado por el primer ministro, Duro Macut, solicitó el lunes a Vucic que disolviera la Asamblea Nacional de cara a la convocatoria de elecciones, en medio de las tensiones por las protestas y las condenas internacionales por el funeral en honor al excomandante serbobosnio Ratko Mladic.