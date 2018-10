Vuelven a abrir los colegios electorales en Afganistán ante el cierre de varios centros de voto el sábado

Publicado 21/10/2018 7:53:54 CET

KABUL, 21 Oct. (Reuters/EP) -

Aquellos ciudadanos afganos que no hayan podido votar durante la jornada del sábado en las elecciones parlamentarias debido a que sus colegios electorales no pudieron abrir por posibles ataques o violencia, tendrán otra oportunidad este domingo, después de que varios centros electorales extendieran sus horarios a pesar de las amenazas de seguridad.

Alrededor de tres millones de afganos votaron este sábado, según han informado las autoridades del país. No obstante, hubo numerosas quejas por parte de ciudadanos alegando que sus colegios electorales no abrieron en ningún momento, en gran parte debido a que el personal no se presentó.

La Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán ha emitido un comunicado en el que ha asegurado que aplaude el alto porcentaje de participación que se ha producido durante el sábado, a pesar de las dificultades organizativas que han sufrido los comicios.

"Aquellos votantes registrados que no pudieron ejercer su derecho, debido a problemas técnicos, se merecen votar", ha asegurado.

La extensión de las elecciones a este domingo implica que un total de 401 colegios electorales abrirán durante la jornada, para lo que se contará con hasta 500 trabajadores extra.

Muchos observadores independientes, claves para asegurar que no se produce fraude electoral, han evitado ir a trabajar debido al miedo a que se produzcan nuevos ataques por parte de los talibán.

A lo largo de la jornada del sábado se han producido más de 120 incidentes relacionados con granadas de mano, artefactos explosivos y ataques, en los que han muerto al menos una treintena de personas a lo largo del país. En un sólo ataque, 15 personas han perdido la vida después de que un terrorista suicida intentase entrar en un colegio electoral de la capital afgana, Kabul.

Aún así, los índices de violencia han sido mucho menores de lo esperado.

Cerca de nueve millones de personas se registraron para votar durante el sábado, pero se estima que cerca del 50 por ciento de los votos pueden haber sido fraudulentos.

Más de un millón de personas votaron en la capital, Kabul, pero la participación fue extremadamente baja en las zonas rurales, según ha explicado Naeem Ayubzada, el director de la Fundación para la Transparencia Electoral de Afganistán.

Según Ayubzada, la decisión de extender la votación, abre la puerta a posibles fraudes, ya que algunas urnas electorales se han mantenido abiertas toda la noche en algunos colegios.

"Desde un punto de vista logístico, es muy difícil", ha explicado. "Es una oportunidad para el fraude", ha añadido.

El resultado de las elecciones no se conocerá hasta dentro de dos semanas, ya que el recuento se hace a mano y tiene que ser verificado varias veces.