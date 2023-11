Yihad Islámica dice que respetará la tregua de cuatro días pactada por Israel y Hamás en la Franja de Gaza

Archivo - Miembros de la Brigada Al Quds, brazo armado de Yihad Islámica - Mohammed Talatene/Dpa - Archivo

El portavoz del brazo militar del grupo advierte de que "cualquier violación" por parte del Ejército israelí "recibirá una respuesta apropiada"



MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El brazo armado de Yihad Islámica, las Brigadas Al Quds, ha declarado este viernes que respetará la tregua de cuatro días pactada por Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza, si bien ha advertido de que "cualquier violación" por parte del Ejército israelí "recibirá una respuesta apropiada".

"Declaramos nuestro compromiso con la detención de las operaciones militares durante el periodo de la tregua humanitaria, que estará en pie mientras el enemigo la respete", ha dicho el portavoz de las Brigadas Al Quds, Abú Hamza.

"Cualquier violación tendrá una respuesta apropiada", ha señalado, antes de indicar que el grupo seguirá actuando para lograr "la liberación de Palestina". "Cisjordania era y es parte integral de la batalla para defender el honor árabe e islámico", ha explicado.

Asimismo, ha destacado que la población de Gaza "ha resistido ante uno de los ejércitos más poderosos de la región", que ha llevado a cabo "bombardeos intensos y concentrados" que han dejado "miles de mártires, incluidos civiles, niños y mujeres".

"Durante los últimos 48 días, las Brigadas Al Quds y la resistencia palestina han bombardeado ciudades y localidades ocupadas con cientos de cohetes y proyectiles de mortero, en respuesta a los ataques de la ocupación como hospitales, cementerios y clínicas palestinos", ha destacado Abú Hamza.

El portavoz del brazo armado de Yihad Islámica ha destacado además los ataques por parte del partido-milicia chií libanés Hezbolá, así como los ejecutados por milicias proiraníes en Irak y Siria y por parte de los huthis desde Yemen, según han recogido canales de Telegram asociados al grupo.

"Ante esta primera fase del acuerdo para la liberación de varios prisioneros enemigos --en referencia a los secuestrados durante los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás--, felicitamos a nuestros prisioneros y les decimos que merecen más resistencia", ha señalado.

"Somos un pueblo que no dejará a sus prisioneros en manos de los usurpadores y no abandonaremos nuestra batalla hasta que se hayan logrado todos los objetivos", ha zanjado Abú Hamza en un discurso dado horas después del inicio de la tregua en Gaza, que se ha visto seguida por el inicio de la entrada de ayuda humanitaria al enclave.

"TODOS A CAMBIO DE TODOS"

Por su parte, el secretario general de Yihad Islámica, Ziad al Najalá, ha destacado que "la agresión (israelí) tuvo la resistencia como respuesta, lo que ha forzado a la ocupación a negociar", antes de hacer hincapié en que "el resto de presos de guerra enemigos, incluidos oficiales y soldados, no serán liberados hasta la liberación de todos nuestros prisioneros".

"Esto no pasará antes del fin de la agresión. La tregua es un reconocimiento explícito del golpe dado a los objetivos del enemigo, que se ha visto forzado (a negociar), ante la incapacidad de sus fuerzas", ha argüido Al Najalá, quien ha insistido en que Israel "no habría aceptado el acuerdo de no ser por las pérdidas sufridas en personal y equipamiento".

"La resistencia de nuestros combatientes sobre el terreno forzará al enemigo a un gran intercambio que liberará a todos nuestros presos bajo el modelo de 'todos a cambio de todos'", ha dicho, al tiempo que ha recalcado que el grupo" forzará al enemigo a (...) unas condiciones políticas que abran importantes horizontes políticos para el pueblo palestino".

En este sentido, ha explicado que los ataques del 7 de octubre "supusieron un sonoro terremoto" y ha aplaudido igualmente los ataques llevados a cabo por diversos grupos contra Israel en el marco de las hostilidades. "Los objetivos planteados por la ocupación aún existen, y por ello debemos seguir luchando para acabar con la agresión", ha argumentado.

"Tenemos que seguir luchando porque el enemigo no detendrá su agresión tras estos días de calma, y se espera que (la ofensiva) sea aún más sangrienta y criminal", ha dicho Al Najala. "Digo a los que hablan sobre gobernar Gaza que dejen las especulaciones y se dediquen a defender a su pueblo", ha recalcado. "No nos romperemos ni nos rendiremos. Combatiremos. Es nuestra elección, hoy más que nunca", ha apostillado.

Israel lanzó su ofensiva contra Gaza tras los ataques de Hamás, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados. Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han denunciado hasta ahora más de 14.800 muertos, incluidos más de 6.100 niños, por la ofensiva israelí, mientras que más de 200 palestinos han muerto en Cisjordania y Jerusalén Este a manos de las fuerzas israelíes o en ataques perpetrados por colonos desde el 7 de octubre.