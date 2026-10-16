Zelenski cree que Europa tiene "suficientes Patriot" para interceptar los ataques rusos en invierno

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante una rueda de prensa en Bruselas
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante una rueda de prensa en Bruselas - FRANCOIS LENOIR
Europa Press Internacional
Publicado: viernes, 16 octubre 2026 15:35
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Resalta la importancia de tener sistemas de defensa Patriot para proteger a la población civil y las infraestructuras energéticas BRUSELAS 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este viernes que los países europeos tienen suficientes interceptores de misiles Patriot para proteger a la población civil y a las infraestructuras energéticas ucranianas durante el próximo invierno, y se ha emplazado a llegar a algún tipo de compromiso con sus socios para recibirlos.

Así lo ha afirmado al ser preguntado por las reservas de estos interceptores que mantienen Estados miembro de la Unión Europea y que Kiev necesita durante una rueda de prensa en Bruselas, después de haber intervenido durante el Consejo Europeo y haber expuesto a los líderes de la UE los últimos acontecimientos de la invasión rusa de Ucrania.

"Mis homólogos europeos tienen de mi parte las necesidades mínimas. Nadie dice que vayamos a usar dos interceptores para derribar un misil ruso, como se hace normalmente. No, hablamos del mínimo imprescindible, y hablamos de interceptores PAC-2 y PAC-3", ha explicado Zelenski su petición a los Veintisiete y otros socios europeos.

Zelenski ha defendido que "todos los líderes" tienen provisiones suficientes para apoyar a Ucrania y que, aunque sabe que recibirán ayuda, desea que sean los mínimos para defenderse de los ataques de Rusia. "Sí, según las cifras que he dado a conocer como lo que queríamos conseguir para este invierno. Europa tiene esas cantidades", ha reafirmado.

También ha puesto la mirada en el futuro ha recordar que, junto a la Unión Europea, se está creando un sistema antibalístico propio, en el que participan decenas de países y con el que se espera "romper la barrera" de depender de los estadounidenses Patriot y producir su propio sistema antibalístico, "que tendrá que ser más rápido y más barato de producir, y que sin duda compartiremos con todos nuestros socios europeos".

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