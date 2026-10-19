Zelenski critica que aliviar sanciones a Rusia supone "una negación de la realidad" en el conflicto

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante un reciente viaje a Nueva York. - Kyle Mazza - Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pr

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha criticado este lunes que aliviar sanciones a Rusia supone "una negación de la realidad" en el conflicto, pidiendo "llamar a las cosas por su nombre" tras señalar que el presidente ruso, Vladimir Putin, "no quiere poner fin a la guerra" y tampoco dar pasos para rebajar la intensidad de la contienda bélica.

"Ucrania nunca quiso esta guerra, y hemos acogido con agrado, literalmente, cada intento de nuestros socios por ponerle un fin digno a este conflicto. Hemos respondido positivamente a cada propuesta de alto el fuego. La respuesta de Rusia, una y otra vez, han sido misiles balísticos, (drones) 'Shahed' y asesinatos", ha afeado el mandatario ucraniano en un mensaje que llega cuando una nueva oleada de ataques ha golpeado más de diez infraestructuras energéticas en el país en una decena de regiones.

El líder ucraniano ha insistido así en que Putin "no solo no quiere poner fin a esta guerra, sino que ni siquiera quiere dar ningún paso hacia la distensión". "Todos y cada uno de nuestros socios lo han experimentado de primera mano al escuchar las negativas de Rusia", ha señalado.

De esta forma, ha considerado que hay que "llamar a las cosas por su nombre", lo que pasa según él por llamar "agresor al agresor y ayudar a Ucrania a defender vidas". "Cuando se bloquean los envíos de misiles para la defensa aérea de Ucrania, mientras que a Rusia se le conceden exenciones o aplazamientos en las sanciones, esto supone, lamentablemente, una negación de la realidad por parte de nuestros socios", ha avisado en una alusión al reciente acuerdo entre Estados Unidos y Rusia respecto a combustible que Kiev ve como poco menos que una traición a la alianza con Washington.

Zelenski ha advertido de que la realidad en el terreno es que "la guerra continúa, y continúa únicamente debido a los ataques rusos y al deseo de Rusia de prolongar este conflicto", por lo que ha ensalzado a quienes "reconocen esta realidad y ayudan a Ucrania".

CHOQUES CON WASHINGTON

En las últimas jornadas las tensiones entre Washington y Kiev han vuelto a saltar tras el acuerdo anunciado con el Kremlin y después de que Ucrania haya denunciado complicaciones en la crucial aplicación Starshield, con la que recibe información militar mediante el sistema de satélites Starlink.

De su lado, Estados Unidos viene rechazando las acusaciones de Kiev sobre el intercambio de Inteligencia y ha instado a Zelenski a que se centre "en poner fin a esta guerra". En todo caso, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha evitado cargar las tintas contra Putin incidiendo en que Washington ejerce de mediador para intentar poner fin a un conflicto en el que "nadie está ganando", las infraestructuras son destruidas y "la gente muere cada día".