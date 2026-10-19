Ucrania afirma que una reunión de Putin con Xi y Trump solo servirá para continuar la guerra

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Las autoridades ucranianas han advertido de que una reunión entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin; de Estados Unidos, Donald Trump; y de China, Xi Jinping, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que tendrá lugar dentro de un mes en la ciudad china de Shenzhen solo servirá para "alentar" a Moscú a continuar la guerra.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha reivindicado que el único encuentro capaz de desatascar la situación incluye al presidente Volodimir Zelenski y que "invitar a Putin a una reunión de ese tipo alimentaría su apetito por de autoengrandecimiento y le daría un estatus que no merece".

"No es un líder global; es un criminal de guerra. Y Rusia no es una potencia global; es un problema global", ha reaccionado Sibiga a la posibilidad de que se produzca este encuentro a tres para, según la prensa estadounidense, hablar sobre la guerra de Ucrania y establecer incluso una nueva hoja de ruta para su final.

El Kremlin, por su parte, ha confirmado este lunes que durante la última llamada telefónica que mantuvieron Putin y Trump se comentó la posibilidad de organizar este encuentro aprovechando que ambos líderes estarán en China los días 18 y 19 de noviembre para participar en esta cumbre del APEC.

"Teniendo en cuenta que los tres jefes de Estado podrían participar en la cumbre en China, sí se mencionó la posibilidad de una hipotética reunión. Sin embargo, nadie presentó ni expresó propuestas o acuerdos con respecto a la reunión, su posible agenda o su contenido", ha explicado el portavoz de Moscú, Dimitri Peskov, en rueda de prensa.

Para Sibiga, no hay ningún argumento desde el punto de vista "pragmático o moral" que sustente la cabida de Putin en una mesa con sus homólogos de China y Estados Unidos. "Lo único que podría ganarle ese asiento es un paso serio hacia la paz, como aceptar una propuesta de alto el fuego", ha apuntado.

"La economía rusa es al menos trece veces más pequeña que la de Estados Unidos y ocho veces más pequeña que la de China, y continúa contrayéndose rápidamente, junto con el nivel de vida de los rusos. Rusia ha perdido 1,6 millones de soldados entre muertos y heridos en una guerra fallida que no puede ganar y se niega a terminar", ha subrayado el ministro de Exteriores ucraniano en redes sociales.

En ese sentido, ha destacado que esto ha sido gracias a las presiones y las sanciones que se han aplicado. A pesar de ello, Sibiga ha advertido de que Putin ha intensificado los ataques contra la población civil. "Mientras continúe con este terror, no debería haber lugar para él en ninguna mesa", ha señalado

Por su parte, desde Pekín, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, ha asegurado que sobre esta cuestión no dispone de "información que proporcionar en este momento".